Løfshus reagerer: Varsler oppvaskmøte med Randall

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Det er til den svenske avisen Expressen Randall uttrykker sin bekymring.

- Kommunikasjonen må bli bedre. Ta for eksempel saken med Martin Johnsrud Sundby. Der var det en gråsone, straffen ble sonet på sommeren og det tok lang tid innen vi fikk vite noe som helst. Da dukker det opp spørsmål: Får løpere fra Norge spesialbehandling? spør Randall til avisen.

- Det kan ikke være noen spørsmålstegn. Og vi kan ikke ha en situasjon der løpere tenker at de kanskje kan komme unna med saker, sier hun videre.

Uttalelsene får Norges landslagssjef Vidar Løfshus til å reagere. Overfor Nettavisen blir Løfshus engasjert når temaet kommer på banen.

- Jeg synes det var litt skuffende å trekke frem Martin i den sammenhengen. For meg blir det litt som å henge ham ut, sier Løfshus til Nettavisen.

Han møter oss til en prat en halvtime unna skistadion i Lahti, det er der utøverne bor og har pressemøter under mesterskapet.

Varlser oppvaskmøte

Løfshus forteller at han kommer til å ta en prat med Randall som følge av tirsdagens oppslag.

- Jeg må først spørre henne om hun har lest dommen til Martin, rapporten som vi la frem nå og om hun har lest dommen til Therese. Og så må jeg høre hva hun mente med det oppslaget, forteller Løfshus.

Et av temaene Randall altså ønsker å ta opp på det kommende møtet er om enkelte nasjoner opplever forskjellsbehandling av FIS.

Norges landslagssjef avviser kontant at de norske løperne opplever noen fordeler. Heller tvert imot.

- Det synes jeg faller på sin egen urimelighet. Hvis det er noen som har fått passet sitt påskrevet de siste årene med tanke på kvoter og det ene med det andre, så er det vi. Det er vi som på en måte skal tas fordi vi er så gode og dominerende som vi har vært, mener han.

- Føler du at Norges skal tas på grunn av dominansen?

- Det er ikke noen tvil om det. Det er mange land som har utrykt at vi er for dominante og de ønsker tiltak mot den norske dominansen. Det blir spennende å se i kombinert til våren om de innfører noen tiltak der siden tyskerne er så gode, sier Løfshus.

FÅR KRITIKK: Kikkan Randall (t.h), her sammen med Marit Bjørgen (midten) og Ingvild Flugstad Østberg.

I intervjuet med Expressen røper Randall at over 100 løpere nå har undertegnet et brev som snart blir overlevert FIS, og på onsdag skal de i møte med det internasjonale skiforbundet for å gi klar beskjed om at de ønsker å kvitte seg med doping som et problem i skisporten.

Roar Hjelmeset, landslagstrener på kvinnesiden, forteller at Norge i utgangspunktet stiller seg positive til møtet utøverne skal ha med FIS før VM.

- Men vi bør vel heller stille spørsmålstegn ved timingen på det. Det er bra at folk engasjerer seg, så får vi håpe det kommer noe bra ut av det i andre enden, sier Hjelmeset til Nettavisen.

Han sier det ikke er diskutert hvem Norge stiller med på møtet, men at de trolig skal ha representanter der.

Av de norske er det kjent at Marit Bjørgen, Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg, Maiken Caspersen Falla, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Eirik Brandsdal og Sindre Bjørnestad Skar har untertegnet brevet.

- Det har vært mange store nyheter det siste året, og vi løpere kjenner nå på en frustrasjon. Vi vil ha en tydeligere diskusjon: Hvordan skal vi slippe de problemene her i fremtiden? Hvordan gjør vi systemet sterkere? spør Randall til Expressen.

- Blir irritert

Hun håper at én herre- og én dameløper skal være tilstede fra hver nasjon. Til stede på møtet skal også FIS-president Gian-Franco Kasper være, noe som ifølge Randall er viktig ettersom han har hatt noen oppsiktsvekkende uttaleler i media det siste året.

Til New York Times sa han blant annet:

- Vi må slutte å late som sporten er ren. Det er en fin tanke, men i praksis? Det her er underholdning. Det er drama.

Den amerikanske langrennsstjernen blir oppgitt av uttalelsen.

- Mange løpere blir irritert når en sånn kommentar kommer fra vår egen ledelse. For oss er det viktig at han har samme verdier som oss i disse spørsmålene, sier Randall til Expressen.

VM i nordiske grener arrangeres i Lahti fra 22. februar til 5. mars. Nettavisen er til stede i Finland under hele mesterskapet.

P.S: Følg oss gjerne på Snapchat: