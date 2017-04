ANNONSE

30 måneder etter at planene om å søke om OL i Oslo i 2022 ble skrinlagt, undersøker nå den norske OL-byen fra 1994 muligheten for å igjen arrangere et vinter-OL, skriver VG onsdag.

Lillehammer kommune har brukt 300.000 kroner på en rapport som vurderer styrker og svakheter dersom byen søker om å få arrangere lekene i 2026 eller 2030.

- Kravene er annerledes



Rapporten tar imidlertid ikke stilling til om Lillehammer bør søke eller ikke.

- Det er lurt at et nytt OL er et prosjekt for idretten i hele Norge. Det kan også være lurt for Lillehammer, siden et OL i dag er noe annet hva det var i 1994. Kravene til anlegg og infrastruktur er annerledes, sier Lillehammer-ordfører Espen Granberg til VG.

Ifølge avisen, vurderer man å dele et mulig OL med flere norske byer, slik at de kan få arrangere enkelte øvelser.

Vil møte Norges Idretssforbund



Representanter fra kommunestyret i Lillehammer ønsker nå et møte med ledelsen i Norges Idrettsforbund for å diskutere de mulige planene.

Idrettspresident Tom Tvedt stiller seg positiv til et møte, men sier følgende om en mulig ny norsk OL-søknad.

- Jeg registrerer ingen stor underskog av folk i idretten som ropet på et stort initiativ om dette akkurat nå. Søknadsprosessene i tilknytning til kandidaturene til Tromsø og Oslo var tøffe for idrettsbevegelsen og Norge, sier Tvedt til VG.