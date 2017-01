Lorentzen nærmer seg pallen i sprint-EM

ANNONSE

Lorentzen gikk inn til tiden 35,38. Det holdt til en sjetteplass på 500-meteren. I siste par snublet tyske Nico Ihle og kom inn på 35,51.

- Det var det Håvard Holmefjord Lorentzen trengte med tanke på pallplass i sammendraget. Dette var en gavepakke, sa NRK-ekspert Even Wetten.

Verbij leder med 1,1 sekund på Lorentzen i sammendraget. Fem hundredeler bak følger nederlandske Ronald Mulder. Ihle er 1,16 bak Verbij.

Kjeld Nuis er 1,34 sekund bak Verbij, men har vist seg som den sterkeste på 1000 meter. Han er en av favorittene til å ta med seg sølvet.

For at bronseplassen skal sikres for Lorentzen, ser det ut til at det er Ihle som må slås.

Espen Hvammen gikk inn på en bedre tid enn Lorentzen. 35,30 holdt til femteplass. Sammenlagt er han nummer ni.

Den avgjørende 1000-meteren starter klokken 15.28 i Heerenveen.

