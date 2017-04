ANNONSE

Det siste man fikk se av stortalentet var hengende i en båre under et helikopter i østerrikske Zuchennsee forrige vinter.

- Jeg har bestemt meg for å legge opp. Jeg har hatt noen fantastiske år med å gjøre det jeg elsker, men jeg føler at det på tide på starte et nytt kapittel. I denne idretten må man være villig til å risikere alt, og etter de siste år med skader, har jeg kommet til det punktet at jeg ikke er villig til å ta den risikoen lenger, skriver Smiseth Sejersted på sin egen Facebook-side.

- Jeg kommer til å savne å konkurrere på ski, men jeg ser frem til et nytt eventyr i livet, forteller 26-åringen.

Den 9. januar i fjor falt hun i utforløypa og pådro seg omfattende leddbandskader. Hun fikk ikke bare forrige sesong ødelagt, men resten av karrieren.

Torsdag bekrefter sportssjef Claus Johan Ryste at Sejersted legger opp. Ryste har i det siste vært med og tatt ut neste sesongs landslag.

– Lotte har vært veldig plaget med skader nå over mange sesonger, og den siste skaden var også den verste. Jeg har forståelse for hennes valg. Vi skulle helst hatt henne med, men hun har tatt valget om å steppe ned, og det respekterer vi, sier Ryste til NRK.

Sjetteplassen i utfor i Sotsji-OL blir stående som det største høydepunktet. I verdenscupen ble Sejersted tre ganger nummer fem.

Sejersted ville ikke uttale seg til pressen etter avgjørelsen om å legge opp.

