Løseth på andreplass i Flachau

Nina Løseth kjørte inn til en andreplass under kvinnenes slalåm i Flachau tirsdag kveld. Løseth lå som nummer tre etter første omgang av rennet.

Den norske jenta leverte et meget sterkt løp i andre omgang og ledet klart da kun to jenter sto igjen på toppen av bakken. Wendy Holdener fra Sveits klarte ikke å matche Løseths tid, men svenske Frida Hansdotter holdt hodet kaldt og vant, til tross for at hun tidvis trøblet mot slutten.

I første omgang kjørte Løseth inn til tiden 57,99.

Løseth lå 1,08 sekunder bak den svenske lederen etter første omgang, men endte kun 58 hundredeler bak vinneren til slutt.

- Nina leverte virkelig varene. Dette var deilig, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl den norske jenta tok ledelsen i andre omgang.

Maren Skjøld kjørte ut i første omgang, mens Kristine Haugen så vidt kom seg videre til andre omgang. Hun ble til slutt nummer 26.

Kristina Riis-Johannessen ble nummer 43 i første omgang og fikk dermed ikke kjøre andre omgang i Flachau.