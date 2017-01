Lundby vant i Romania

ANNONSE

Den norske jenta imponerte stort da hun vant lørdagens verdenscuprenn i rumenske Rasnov.

Lundby hoppet 97 og 99 meter og vant til slutt 9,2 poeng foran japanske Sara Takanashi. Yuki Ito fra Japan ble nummer tre.

Norges mestvinnende



Sportssjef Clas Brede Bråthen er strålende fornøyd med Lundbys innsats.

- Hun vinner med nesten 10 poeng i en konkurranse hvor forholdene er så og si helt like. Hun er nå Norges mestvinnende skihopper i vinter, og i ferd med å etablere seg blant de store favorittene i hvert renn hun stiller opp i. Nok et godt eksempel på at hardt og systematisk arbeid over lang tid gir gode resultater, forteller Bråthen til Nettavisen.

Den norske hopperen har lenge vist stor kapasitet på trening, men har ikke alltid lykkes når det virkelig gjelder. Sportssjef Bråthen gleder seg over at det nå ser ut til å løsne for henne.

- Den selvtilliten som har vært en begrensning for henne, den begynner å få litt mer påfyll nå, forklarer Bråthen.

VM-favoritt



22-åringen har fått sitt store gjennombrudd denne vinteren. Lundby tok sin første verdenscupseier i russiske Nizhny Tagil i desember, før hun igjen stod på toppen av seierspallen i Sapporo i midten av januar.

Lørdag lykkes hun igjen og er nå helt klart blant de store favorittene til å kjempe om VM-gull i Lahti neste måned.

Lundby ligger på tredjeplass i verdenscupen sammenlagt. Allerede søndag er det klart for et nytt i renn i Rasnov.

Anniken Mork fra Norge deltok også i lørdagens renn i Romania, men lykkes ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen etter at hun landet på 80,5 meter i førsteomgangen. Det holdt til 33. plass.