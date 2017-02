Lyn vant NM-stafetten på Lygna

ANNONSE

LYGNA/GRENSEN (Nettavisen): På den første etappen holdt hovedfeltet seg relativt samlet, før tetgruppen ble betydelig tynnet ut gjennom andre- og tredjeetappen av søndagens NM-stafett.

Til slutt kunne Lyn-løperne Johan Tjelle, Hans Christer Holund og Simen Hegstad Krüger juble for suverent NM-gull, foran Henning Skilag. Bronsemedaljen gikk til Lillehammer etter å ha vunnet spurten mot Korlevoll - Odda.

VM-reserve

Hans Christer Holund var spesielt imponerende for vinnerlaget, da han rykket fra konkurrentene på andreetappen.

Holund fikk lørdag beskjed om at han ikke var tatt ut i den norske 12 mannstroppen som skal til VM i Lahti.

Til Nettavisen forteller han at han brukte skuffelsen i søndagens løp til å trykke litt ekstra på i løypa.

- Jeg skal innrømme at det var litt frustrasjon som skulle ut. Det pleier å hjelpe, sier Holund.

Til tross for at den norske landslagsløperen er skuffet, har han forståelse for at han kun er tatt ut som hjemmeværende reserve til VM.

- Det er 12 mann i Norge som er bedre enn meg for øyeblikket, og som har prestert bedre. Det er litt surt, men det var et rettferdig uttak. Det er så enkelt som at jeg må bli bedre, forklarer Holund.

Lyn-løperen har fått store deler av sesongen ødelagt som følge av en skulderskade han pådro seg under treningsleir i Italia i høst.

- Hvis man setter det litt i perspektiv, har det vært en bra sesong. I høst trodde jeg at det ikke skulle bli noen sesong i det hele tatt. Det har vært en opptur, men når man er så nærme en VM-plass, er det litt surt, forteller Holund.

Søndag ble det det altså en liten opptur for Holund da han tok VM-gull med Lyn.

- Det er gøy å holde disse trønderne bak seg og vise at vi fortsatt er beste klubben i Norge, sier Holund.

Nedtur for Byåsen



Ved første veksling på søndagens NM-stafett ledet IF Ørn og Mikael Gunnulfsen søndagens stafett, med Sjur Røthe og hans Voss følgende like bak.

Forhåndsfavorittene Byåsen IL fikk en tøff start på søndagens NM-stafett, og da Didrik Tønseth ble sendt ut på andreetappen, var avstanden opp til tetlagene på hele tre minutter.

Derimot var utgangspunktet betydelig bedre for Lillehammer og Lyn, som begge hadde førstelag som var ventet å henge med helt i teten.

Lyn-Holund jaktet teten

Hans Christer Holund vekslet omtrent et halvt minutt bak teten, og la ut på tetjakt i sin etappe. Der fikk han følge av blant annet Tydals Niklas Dyrhaug, og de to hentet raskt inn mange sekunder på tetlagene.

To kilometer ut i den andre etappen, hadde de to hentet inn omtrent 20 sekunder på teten, og var dermed på skuddhold til Morten Eide Pedersen som ledet an for Lillehammer i tetgruppen.

Krüger i tet



Selv om tetgruppen holdt seg samlet halvveis ut i andreetappen, ventet ikke Holund lenge før han satte inn nådestøtet under den andre runden.

Lyn-løperen fikk en solid luke på konkurrentene, og ga Simen Hegstad Krüger et strålende utgangspunkt på sisteetappen. Ved veksling gikk Hegstad Krüger ut med en ledelse på 12 sekunder foran Henning og Oseberg. På fjerdeplass gikk rørosingen Lars Gunnar Skjevdal ut for Tydal, et drøyt halvt minutt bak Krüger.

Halvveis ut på den siste etappen, hadde Hegstad Krüger økt ledelsen til 27 sekunder. Anders Tettli Rennemo gikk tredjeetappen for Henning, og hadde et godt forsprang på lagene som kjempet om bronsemedaljen.

Til slutt gikk Krüger Lyn inn til en sikker gullmedalje, mens Tettli Rennemo sikret sølvet for Henning. Kampen om bronsemedaljen ble avgjort i et spurtoppgjør, der Lillehammer trakk det lengste strået. I spurten var Håvard Solås Taugbøl sterkere enn Chris Jespersen som gikk for Korlevoll - Odda.

Kjelsås endte som nummer fem, foran Gran. Varden Meråker vant kvinnestafetten, og endte som nummer sju på herresiden. Forhåndsfavorittene Byåsen endte til slutt på åttendeplass, nesten to minutter bak Lyn.

Northug langt bak

Etter at Lars Ove Aunli hadde fått det tøft på førsteetappen for Strindheim, hadde Petter Northug et håpløst utgangspunkt da han satte ut på andreetappen for trønderlaget.

Northug startet etappen ett minutt og 38 sekunder bak teten, og nærmet seg sakte, men sikkert gjennom etappen. Halvveis hadde avstanden sunket til ett minutt og 25 sekunder. Derfra gikk det tregere igjen, og Northug vekslet med lillebror Tomas Northug, ett minutt og 38 sekunder bak Lyn.

Lillebror Tomas så ut til å ha en tung dag i skisporet, og tapte mye tid til teten. Etter 6,5 kilometer av tredjeetappen, hadde avstanden mellom Northug og teten økt med ett minutt. I mål endte Strindheim som nummer elleve, to minutter og 27 sekunder bak vinnerlaget Lyn. Tomas Northug tapte spurten mot Vebjørn Turtveit som gikk for Voss, men havnet på plassen foran Tydals Lars Gunnar Skjevdal.

