Lysdahl imponerte i Sölden-vinden

Leverte da alpinjentenes største profil sviktet.

Kristin Lysdahl (21) er inne blant de ti beste etter en solid første omgang i verdenscupåpningen i alpint.

Fra startnummer 26 imponerte Lysdahl i den sterke vinden i Sölden og kjørte inn til en foreløpig åttendeplass, 85 hundredeler bak ledende Manuela Mölgg fra Italia.

- Det er utrolig gøy. Det er første gang jeg kjører renn her, sa Lysdahl til NRK etter Sölden-debuten.

Ragnhild Mowinckel ligger på tiendeplass, 1,04 bak den italienske lederen.

- Det er helt greit. Jeg merket at jeg holdt igjen litt i henget der, og det lønte seg ikke i en slik løype. Det skal ikke så mye til før du mister tid. Det er helt ok. Nå har jeg fått unna førsteomgangen, og det er bare å gi gass i andre. Avslutningen var bra. Jeg visste at jeg måtte slippe da jeg kom i overgangen. Det ble sånt her og der, men det var innenfor limiten og jeg får gjøre det samme i andre omgang, sa Mowinckel.

Løseth i trøbbel



Det gikk tyngre for Nina Haver-Løseth. Hun hadde problemer hele veien ned mot mål, og ligger hele 1,75 sekunder bak Mölgg i lørdagens storslalåmrenn.

- Jeg må være realistisk og se på statistikken min her. Jeg har mine demoner å overkomme i denne bakken. Du står på start og kjenner at du er nervøs på en annen måte. Jeg slet med å kjenne beina mine. Du ser i bratta at jeg stivnet, sukket Haver-Løseth overfor NRK.

Hun er bare nummer 18 etter én omgang.

Kristine Gjelsten Haugen er også med videre etter å ha fullført første omgang 2,08 sekunder bak Manuela Mölgg. Det holdt til en 21.-plass, som er delt med to andre jenter.

Vonn langt etter



Superstjernen Lindsey Vonn gjorde også comeback i storslalåm for første gang på nesten to år. Heller ikke hun lyktes på den østerrikske isbreen.

Amerikaneren kom inn over tre sekunder bak teten og kunne se langt etter en plass i finaleomgangen.

Mina Fürst Holtmann kjørte fra startnummer 45 og passerte målstreken på knappe halvsekundet raskere tid enn Vonn. Dessverre for bærumsalpinisten holdt heller ikke det til en plass blant de 30 første.

Mölgg leder tolv hundredeler foran amerikanske Mikaela Shiffrin, mens tyske Viktoria Rebensburg er nummer tre etter første omgang.

Andre omgang starter klokka 13.00.

