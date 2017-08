Manageren tror Johaug kommer tilbake

Therese Johaugs manager Jørn Ernst tror 29-åringen vil fortsette langrennssatsingen, til tross for at OL-drømmen ble knust av Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

29-åringen var helt oppløst i tårer der hun satt på pressekonferansen i 3. etasje på Hotel Steger-Dellai i Seiser Alm tirsdag formiddag, dagen etter at hun hadde fått vite at CAS økte utestengelsen hennes til 18 måneder. Hun ble dømt til 13 måneder da saken ble behandlet i Norge.

OL i 2018 var Johaugs store mål etter å ha mistet hele fjorårssesongen for å ha testet positivt for clostebol for snart et år siden. Etter at CAS publiserte dommen mot skistjernen tirsdag var imidlertid den drømmen knust.

Comebackdrøm

– Nå må hun bruke noen dager på å la dette synke inn, og få det ut av kroppen. Hun kommer til å fortsette med høydeoppholdet og reise videre til Livigno. Hun liker best å trene og være i naturen. Det fortsetter hun med. Så må vi ta en vurdering. Nå stoppet vår OL-plan i dag (tirsdag), så da må vi legge en ny plan. Hun trenger noen dager på å absorbere dette, sa Johaugs manager Jørn Ernst til NTB.

– Det trengs mye motivasjon for å nå det nivået hun var på, men jeg tror hun klarer det. Etter noen dager tror jeg hun er der igjen, la han til.

Therese Johaug selv poengterte at hun fremdeles har en drøm om å stå øverst på pallen.

– Jeg har sagt at jeg ikke skal gi meg før jeg står på startstrek igjen, og jeg står ved det. Jeg vet ikke hvordan min motivasjon og det mentale vil være framover. Nå blir det VM i Seefeld (2019) som er det neste målet mitt, og det er ett og et halvt år til. Jeg må jobbe med meg selv for å få dette på avstand, sa Johaug til det frammøtte norske pressekorpset.

Hevdet sin uskyld

Det var i september i fjor at det gikk galt for den norske jenta. Hun fikk kremen Trofodermin av landslagslege Fredrik Bendiksen for en solforbrent leppe. Kremen viste seg å inneholde det forbudte stoffet clostebol, og Johaug hadde ikke sett det røde dopingmerket på pakken. Bendiksen tok på seg alt ansvar, men Johaug ble straffet med hjemmel i utøverens strenge egenansvar.

29-åringen har hele tiden hevdet at hun gjorde det man kunne forvente av henne da hun forhørte seg med landslagslegen om det var trygt å bruke leppekremen.

Bendiksen vitnet på Johaugs vegne under høringen i Lausanne, slik han også gjorde under saken for domsutvalget på Ullevaal. Utenom legen var det kun Johaug selv som svarte på spørsmål rundt omstendighetene, som til slutt førte til at OL-drømmen brast.

(©NTB)