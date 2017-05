Marthe Kristoffersen legger opp

ANNONSE

Marthe Kristoffersen har valgt å legge opp som skiløper. På sin nettside skriver Kristoffersen at det å ta fatt på en OL-sesong innebærer en stor forpliktelse.

- Jeg må ha mer tro enn tvil på at jeg er en av de fire som får gå, og jeg må ville det med hver eneste celle i kroppen. Nåløyet er ekstremt trangt, og for veldig mange nesten uoppnåelig. Jeg ser at det er mulig for meg, men jeg må tro og ville det 10 prosent for at drømmen skal bli virkelig. Det er her jeg kjenner det skorter litt, skriver Kristoffersen.

27-åringen ser tilbake på flere sesonger med deltakelse i verdenscuprenn, men i de siste årene har Kristoffersen slitt med sykdom, noe som har påvirket langrennsformen.

- Å prestere i Norges- og Skandinavisk-cup holder ikke lengre for meg til å gi næring til motivasjonen. Jeg begynner å kjenne at det jeg ofrer for toppidretten koster mer enn den gir, skriver hun videre.

Hun fikk sitt gjennombrudd i 2007, og har tatt en rekke medaljer i NM.

Kristoffersen ser likevel ikke for seg å bli helt borte fra idrettens verden. Hun skriver blant annet at det å være trener eller det å hjelpe andre til god utvikling kan være en aktuell fremtid. I et kortere perspektiv skriver Kristoffersen at hun har planer om å fullføre sin bachelorgrad.