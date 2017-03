Martinsen klar for ny NHL-klubb

Montreal Canadiens bekrefter at klubben har byttet til seg norske Andreas Martinsen fra Colorado Avalanche.

Sveitsiske Sven Andrighetto går motstatt vei.

Martinsen har spilt 55 kamper for Avalanche så langt denne sesongen og notert seg for tre mål og fire assists.

26-åringen kom til Colorado for to år siden og har spilt 110 NHL-kamper siden.

Martinsen forlater et Avalanche som for øyeblikket ligger helt sist i Western Conference, med bare 37 poeng etter 61 spilte kamper.

Montreal Canadiens, på sin side, ligger på femteplass i Eastern Conference og har bare Washington Capitals, Columbus Blue Jackets, Pittsburgh Penguins og New York Rangers foran seg på tabellen.

Onsdag markerer trade-deadline for NHL-klubbene.

