HAR TROEN: Andreas Martinsen er eneste norske NHL-proff i VM ettersom Mats Zuccarello er opptatt med Stanley Cup-sluttspillet for New York Rangers. Her i aksjon mot Marcel Hascak. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Martinsen mener han og lagkameratene er klare til VM

Andreas Martinsen spilte lørdag sin første kamp på en stund. Han kan bli viktig for Norge under ishockey-VM i Paris.