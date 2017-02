Mathis Olimb matchvinner to sekunder før slutt

ANNONSE

Dermed fikk Linköping hurtig revansj for fredagens sjokktap mot samme motstander.

Karlskrona sliter tungt i SHL, men har hatt et eget tak på Linköping. Lørdag så laget ut til å ta poeng for fjerde gang på fire innbyrdes møter denne sesongen, helt til eldstebror Olimb steg fram.

Linköping fikk avslutte kampen i overtall etter at gjestenes Morten Madsen ble utvist 1.40 minutt før slutt. Det så ut til å ende resultatløst, men 14 sekunder før slutt tok Linköping timeout og avtalte en siste offensiv. To sekunder før sirenen knallet Olimb pucken i mål ved stolpen.

- Klart det er surt for Karlskrona å tape to sekunder før slutt, men jeg synes vi var det beste laget gjennom 60 minutter. Vi førte spillet hele tiden, sa hjemmetrener Dan Tangnes til C More.

Før fredagens bortetap hadde Linköping vunnet 11 av sine 12 siste kamper, mens Karlskrona sto med 12 tap på rad.

Ken André Olimb scoret 1-0-målet i lørdagens kamp, men det var broren som ble den store helten.

Växjö slo Leksand 6-0 borte lørdag og er nå fem poeng foran serietoer Frölunda, som tapte 2-4 for Luleå. HV71 og Linköping er ytterligere fire poeng bak.

