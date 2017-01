Melder kraftig snøvær til Tour de Ski-jaktstart: - Håper det ikke blir avgjørende

ANNONSE

OBERSTDORF (Nettavisen): 20 centimeter snø er ventet i Oberstdorf i løpet av onsdagen, ifølge Weather.com.

Det kan fort bli en stor ulempe for lederne av Tour de Ski som går først ut på tourens fjerde etappe når det skal konkurreres i jaktstart for både kvinner og herrer. Snø i sporet vil gjøre det tyngre å gå i front.

Det er gode nyheter for de norske løperne som starter bak lederne Stina Nilsson og Sergej Ustjugov.



Håper ikke været blir avgjørende



Ingvild Flugstad Østberg går ut 12,4 sekunder etter Nilsson på onsdagens jaktstart, men den norske jenta sier at hun likevel håper på oppholdsvær.

- Jeg håper egentlig ikke at det blir så mye snø selv om jeg sikkert burde håpe på det nå, sier Østberg til Nettavisen.

- Uavhengig om man er først eller sist, så synes jeg ikke at det er sånne ting som skal avgjøre tourer. Jeg synes ikke at det skal være en ulempe å starte først, forklarer 26-åringen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

NUMMER TO: Martin Johnsrud Sundby vinker til publikum etter å ha blitt nummer to på 20-kilometeren i Oberstdorf.

Sundby: - Dritkjipt



Hun får støtte av Martin Johnsrud Sundby som tenker på Tour de Ski-leder Ustjugov.

- Det er dritkjipt å vinne tre etapper, gjøre en sinnssyk jobb og så bli satt ut av forholdene, sier Sundby.

Nordmannen tror avstanden mellom løperne etter tre etapper vil tette seg igjen på onsdagens jaktstart.

- Jeg skal ikke spå resultater på forhånd, men jeg synes det er synd at morgendagens vær kommer til å avgjøre så mye. Vi kommer til å se at det vi har gjort på tre etapper ikke kommer til å ha så mye å si, sier Sundby.

- Det synes jeg er litt kjedelig, men sånn er det. Vi driver med en utendørsidrett og da er det som det er, sier Sundby.

Ustjugov vant tirsdag sin tredje etappe på rad og går ut 29,5 sekunder foran Sundby på jaktstarten. Han vil ikke ta sorgene på forskudd når det kommer til været.

- Vi får se hvordan det blir i morgen, sier russeren til Nettavisen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

VIL IKKE KLAGE: Stina Nilsson har ikke noe i mot at det skal snø kraftig på onsdagens jaktstart.

Nilsson positiv til snøvær



På kvinnesiden er det Tour de Ski-leder Nilsson som fort kan få en tyngre dag på jobben som følge av det meldte snøværet, men den svenske jenta klager ikke.

- Jeg skal ikke klage på at det kommer snø. Vi savner snø, så det er bare bra, sier Nilsson.

Hun forteller til Nettavisen at hun venter å bli tatt igjen fort av Heidi Weng og Flugstad Østberg på jaktstarten.

- Jeg kommer til å prøve å henge med så lenge jeg kan. Jeg må gjøre mitt eget løp, sier Nilsson til Nettavisen.

- Glad jeg ikke starter først



Weng, som starter kun fire sekunder bak Nilsson, har også registrert at det skal komme snø.

- Jeg er glad for at jeg ikke skal gå først, sier Weng til Nettavisen.

Weng ble nummer tre på tirsdagens 10-kilometer med skibytte i Oberstdorf og er den største favoritten til å vinne hele touren. På 10-kilometer jaktstart ser hun for seg å samarbeide med Flugstad Østberg når det skal kjempes om nye pallplasser.

- Ja, jeg tipper at Ingvild kommer til å gå veldig fort. Jeg får håpe at jeg ikke blir tatt igjen i første bakke sånn som jeg ble av Therese (Johaug) på jaktstartet ett år her, sier Weng til Nettavisen.