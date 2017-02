Meldingen som endret alt før Bjørgens VM-bragd: - Da kom tårene

ANNONSE

LAHTI: Lørdag sikret hun sitt 15. VM-gull da hun tok en knusende seier på kvinnenes 15-kilometer.

Bjørgen vant foran finske Krista Pärmäkoski og svenske Charlotte Kalla.

Før rennet var Bjørgen så nervøs at hun tok opp telefonen og sendte en Snapchat-melding til samboer Fred Børre Lundberg for å få litt trøst.

Fikk snap av sønnen

Da tikket det inn et svar fra Lundberg som fikk roet nervene til Rognes-jenta.

Lundberg tok et bilde av sønnen og la til teksten «Det går bra, mamma. Hilsen Marius».

- Da kom tårene. Det var fint å få det bildet fra ham, sier Bjørgen til Nettavisen etter rennet.

- Blitt mer rørt

Bjørgen forteller om noen tøffe dager uten sønnen. Etter at hun sikret VM-gullet lørdag, fikk hun endelig holde ham igjen.

- Jeg har blitt mer rørt etter at jeg ble mamma. Tårene kommer mye lettere enn før. Det var spesielt. Det er det når man ofrer mye. Jeg har ikke sett Marius siden jeg dro fra Oslo på tirsdag. Jeg har savnet ham de dagene her, forteller Bjørgen.

36-åringen har for vane å være nervøs før renn, men kjente ekstra på nervene før lørdagens skiathlon.

- Jeg var tent på oppgaven på en helt annen måte enn før sprinten i dag. Det er kanskje fordi at jeg skjønte at det var muligheter i dag, sier Bjørgen.

- Utrolig fornøyd



Hun våknet en time tidligere enn vanlig og måtte blant annet ta seg en luftetur for å roe seg ned.

Norges langrennsdronning sier også at hun kjente at hun var oppjaget underveis i løpet.

- Jeg kjente at jeg gikk litt stressende på ski den klassiske delen. Det var mye som skulle ut, men jeg er utrolig fornøyd, forteller Bjørgen.

GOD STEMNING: Astrid Uhrenholdt Jacobsen gratulerer Marit Bjørgen t.h. med gullet.

Tenkte på Johaug

Bjørgen er overlykkelig etter karrierens 15. gull. Hun valgte å dedisere lørdagens VM-gull til utestengte Therese Johaug (28).

- Jeg hadde Johaug i bakhodet hele veien. «Jeg skal gå for deg, Therese», røpet Bjørgen overfor NRK etter rennet.

Heidi Weng ble nest beste norske på en femteplass. Astrid Uhrenholdt Jacobsen havnet på åttendeplass, mens Ingvild Flugstad Østberg havnet på 19. plass, 2 minutter og 12 sekunder bak Bjørgen.

Weng lå lenge bra an, men etter skibyttet måtte den norske jenta slippe tetgruppa. Til slutt endte det med en kjedelig femteplass.

- Det var tungt. En grei klassiskdel, og jeg følte meg sprek, men da vi byttet til skøyting var det stopp. Dessverre. Men det var ikke Heidi Weng i form, sier hun etter rennet.

- Hva tror du er grunnen til det?

- Jeg vet ikke helt, jeg pleier å være i form på den tiden her. Nå føler jeg at dette var et av de svakeste rennene jeg har gått i år, jeg fikk litt NM-følelse. Det er litt kjedelig når det gjelder, men det er positivt at jeg gikk så bra på klassisk, og det er positivt at jeg ble nummer fem, det er helt utrolig, sier Weng til Nettavisen.

MESTEREN: Marit Bjørgen tok gull for 15. gang i VM.

- Må akseptere det

Hun beskriver det som at «hun ikke hadde noe å gå med».

- Noen andre var bedre enn meg i dag, og det må jeg bare akseptere, sier hun.

- Er du bekymret for resten av VM?

- Nei, det er mange dager igjen, og det kan snu fort, sier hun til Nettavisen.

Trener Roar Hjelmeset svarer slik på spørsmål om hvordan han vurderer den norske laginnsatsen lørdag.

- Så lenge man tar gull, må det være det viktigste, flirer Hjelmeset.

Men de norske jentene vurderer han slik:

- Heidi er med og kjemper om en pallplass, men dessverre ble det for tungt for henne. Astrid har ikke gått veldig fort før i år, og en åttendeplass er veldig godkjent. Ingvild er for dårlig, og hun hadde vel et håp om å kjempe i toppen. Hun er den store skuffelsen sånn sett, sier Hjelmeset.

- Hva tror du er galt med Ingvild?

- Jeg tror ikke det er så veldig mye galt, når vi kommer til tirsdagens løp tror jeg hun er en stor medaljekandidat, sier han til Nettavisen.

VM varer frem til femmila søndag 05. mars. Nettavisen er i Finland og dekker mesterskapet til siste slutt.

