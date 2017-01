Mener utstyrssvikt ødela for Tande

ANNONSE

Daniel André Tande klarte ikke å forsvare ledelsen i sammendraget da hoppuka ble avsluttet i Bischofshofen fredag.

Nordmannen lå på tredjeplass etter førsteomgang, men feilet da han hoppet for sammenlagtseier i andre omgang.

Kamil Stoch vant avslutningsrennet og snek seg også foran nordmannen i sammendraget.

Tande endte som nummer 26 i fredagens renn og blir dermed nummer tre i hoppukesammendraget bak Stoch og Piotr Zyla, som sikret dobbelt polsk triumf.

Tande hadde svelget den verste skuffelsen da han møtte NRK etter rennet.

- Jeg har det ganske bra, jeg altså. Jeg har kommet over den verste skuffelsen som kom i starten. Det er helt utrolig at jeg kom på tredjeplass i hoppuka - selv med det siste hoppet der, sa Tande.

- Utstyrssvikt

Espen Bredesen, som vant den tysk-østerrikske hoppuka i 1993-1994, la i likhet med NRKs ekspertkommentator Johan Remen Evensen merke til at utstyret sviktet Tande.

- Hvis en av stroppene er ute, blir det usymmetri i svevet med en gang. Det er utrolig trist. Jeg kan ikke huske når det skjedde sist, men det er utgjort at det skjer når det er mest press - når presset er det største man opplever i karrieren, sier Bredesen til Nettavisen.

NÆR VED Å FALLE: Daniel André Tande.

- Er det sannsynlig at han selv ikke har festet den godt nok eller er dette en ren utstyrssvikt?

- Det skjer av og til. Om han virkelig har plugget den i godt nok selv, har jeg ingen formening om. De plugger jo i den hver dag, så hvis den begynner å bli slakk, er de de første som merker det. Og de bytter vel hoppstøvler og bindinger hvert år, så at det skulle være slitasje, får de svare for. At det kan skje i stresset på toppen der, kan jeg godt forstå. Jeg hører på TV-en at det verste presset er over etter første omgang - det er det ikke.

- Hvordan har man det etter en slik hendelse, når så mye står på spill?

- Jeg ledet VM i Granåsen etter første omgang og fikk bakvind i andreomgang. Det visste jeg. Jeg havnet på 15.plass. Hadde jeg fått de samme forholdene hadde jeg vunnet. Det å gå forbi pressekorpset da, det er tungt. Det er himmel og helvete så fort at det er ikke noen god følelse.

- TRIST: Espen Bredesen tror Daniel André Tande kommer seg raskt videre etter fredagens skuffelse.

- Hvordan legger man dette bak seg og ser fram mot de neste rennene?

- Det er et nytt renn om en uke. Sånn sett er det enkelt for en utøver, om ikke å legge det bak seg, å gå videre. Han er i en situasjon bedre enn noen andre. Han er i form og er en av verdens beste hoppere - å komme videre da går raskere for ham enn mange andre. Det vil henge med ham, og dette er en nedtur større enn noen i idrettssammenheng. At det vil ødelegge for ham, er ikke sikkert. Han har framtida foran seg, sier Bredesen.

Hilde: - Utrolig trist

Tom Hilde fulgte rennet fra tribunen og ble fortvilt vitne til at utstyret sviktet lagkameraten.

- Det der er sånn som skjer enkelte utøvere én gang i løpet av en karriere. Det er utrolig kjipt, sier Hilde til Nettavisen.

Bommet på timingen i første omgang

Tande lå på tredjeplass etter den første omgangen, 3,5 poeng bak sammenlagtkonkurrent Kamil Stoch etter den første omgangen.

Dermed lå polakken 2,8 poeng foran Tande i sammendraget før det hele skulle avgjøres.

Tande traff ikke helt med timingen på sitt første hopp og la ikke skjul på at han selv føler han kunne gjort det bedre.

- Jeg tror jeg ble litt for sein i førstehoppet, men heldigvis så får jeg påvirket hoppet positivt, så jeg kommer med nok ned i bakken, men jeg er litt redd for at Kamil kommer til å hoppe litt lenger. Vi får se hvordan det blir. Jeg har hoppet inn mange poeng i andre omgang før, så jeg skal greie det i dag og, sa Tande til NRK.