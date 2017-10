Menn sender frekke bilder til landslagsstjernen

Kathrine Harsem og de andre norske langrennskvinnene sier de ikke har opplevd seksuell trakassering i langrennsmiljøet, men omverden er ikke like skånsom.

VAL SENALES (Nettavisen): Landslagsprofilene har fått med seg #metoo-kampanjen som i disse dager får stor oppmerksomhet i sosialemedier verden over.

Kampanjen setter fokus på kvinner som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep.

Kvinnene på det norske langrennslandslaget som Nettavisen møter i Val Senales forteller at de selv ikke har opplevd hendelser der menn har utført ikke akseptabel adferd mot dem, men Kathrine Harsem viser til hendelser på Facebook der hun selv ikke har vært like skånet.

- Det hender at det dukker opp meldinger på Facebook. Da spesielt fra gutter som gleder seg til å se oss i trikot igjen. Det er noen som har sendt bilde av rumpa mi når jeg sitter i hockey under et skirenn. Det er det nærmeste jeg kommer trakassering, men jeg har da bare tenkt at «han synes sikker jeg har fin rumpe, hyggelig for ham». Jeg har ikke tenkt noe mer på det, forteller Harsem til Nettavisen.

Harsem føler ikke at seksuell trakassering er noe problem innad i langrennsmiljøet, men er glad for at en kampanje som #metoo setter fokus på temaet.

- Vi snakket litt om det i går. Jeg synes på en måte at det er veldig flott at de som har opplevd dette står frem om det og har laget en hashtag. Da blir det veldig synlig. Jeg synes det er veldig positivt, forteller Harsem.

Bjørgen: - Filmet mens vi skifter



Hun får støtte av Marit Bjørgen.

- Jeg synes det er veldig bra at en sånn kampanje setter fokus på det. Når kjente fjes kommer frem med sin historie er det enklere for andre å dele sin historie, sier Bjørgen til Nettavisen.

Norges største langrennsløper på kvinnesiden forteller at hun ikke har opplevd eller hørt om noe seksuell trakassering i miljøet.

- Det eneste jeg kan peke på er når vi har skiftet etter skirenn. Da har det vært kamera som har filmet oss under skiftningen. Da har det blitt sendt på TV i stedet for at de viser at andre går skirenn. Det er noe vi også har tatt opp, forteller Bjørgen.

Hun viser også til en pressekonferanse under VM i Falun i 2015 der en journalist stilte spørsmål om hva slags undertøy langrennsjentene gikk med.

Landslagstreneren: - Tror de ville sagt ifra



Landslagstrener Roar Hjelmeset håper og tror at ingen i miljøet har vært borti noen ubehagelige situasjoner som involverer seksuell trakassering. Han håper også at utøverne vil si ifra dersom noe slikt skulle skje.

- Det er klart et mannsdominert miljø, men sånn som jeg opplever jentene her, så er de veldig ærlige. Jeg tror at hvis noen skulle hatt den følelsen, så ville de sagt ifra, forteller Hjelmeset til Nettavisen.

Landslagsprofil Astrid Uhrenholdt Jacobsen tror også noe slikt ville blitt fanget opp.

- Jeg tror at hvis det hadde skjedd noe annet, så hadde det kommet for en dag. Det tror jeg er veldig bra, sier Jacobsen til Nettavisen.

- Har ingen grunn til å skrive #metoo



Hun har selv ikke opplevd noe.

- Jeg har personlig ingen grunn til å skrive #metoo, men jeg er veldig glad for de som gjør det. Det er en tøff avgjørelse.

- Er det noen i langrennsmiljøet du vet om som burde gjøre det?

- Nei, jeg har faktisk aldri vært borti noe hverken selv eller som jeg har følt at jeg skal si ifra om. De situasjonene jeg føler at min private sfære utfordres mest er egentlig når vi skifter – i de områdene der man helst ønsker at ting skal være privat, men hvor det er vanskelig å holde på det private fordi vi har media rundt oss hele tiden. Det er vanskelig å få satt de grensene, men ellers ingen ting, forteller Jacobsen.

Heming-løperen er uansett svært positiv til kampanjen.

- Jeg tenker at det er flott at det er mange andre kvinner som også har tatt ordet. Det er ingen som har blitt stående alene. Jeg tror det er det mest ubehagelige. I tillegg så løfter man frem et tema som har vært litt tabubelagt. Jeg tenker at i et moderne samfunn så skal man løfte frem det som trengs å løfte frem. Det er en bra ting, sier Jacobsen.

