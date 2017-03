Mente Kraft ikke burde hatt verdensrekorden: - Jeg dømmer det jeg ser

ANNONSE

VIKERSUND (Nettavisen): Den norske dommeren Nicolai Sebergsen mente ikke det da han dømte rennet i Vikersund lørdag.

Han mente Kraft var nedi med rumpa og ga østerrikeren 12 stilpoeng for rekordhoppet.

- Jeg dømte fall fordi når han kjører ut fra nedslaget og til fallgrensen, er jeg sikker på at det dukker opp et spor mellom skiene hans som jeg er helt sikker på betyr at han har rumpa nedi. Det var det jeg så, sier Sebergsen til Nettavisen.

Den norske dommeren som representerer Troms skidommerlaug så også hoppet i reprise i dommertårnet på TV, men da la han ikke merke til de samme detaljene. Han legger imidlertid til at TV-bildene dommerne får se ikke er av spesielt god kvalitet.

- Men jeg tenker som så at det jeg har sett må bety at han var nedi, forteller Sebergsen.

Hoppet ble godkjent

Til tross for at den norske dommeren dømte fall, ble hoppet godkjent som rekord ettersom de andre fire dommerne mente at Kraft klarte å holde seg på beina.

- Det er klart at da jeg hørte at de fire andre ikke hadde sett det jeg så, blir det litt ensomt om avgjørelsen. Men det må sies at det var et fantastisk skihopp. Jeg dømte han til et feilfritt svev, forklarer den norske dommeren.

NY REKORD: Stefan Kraft fra Østerrike svever ned til 253,5 meter og setter ny verdensrekord i lagkonkurransen i Vikersundbakken lørdag.

Renndirektør i FIS, Walter Hofer, opplyser til Nettavisen at det er nok at tre av fem dommere dømmer at hopperen står for at verdensrekorden ble godkjent.

Dermed tok Kraft verdensrekorden fra Robert Johansson som cirka 30 minutter tidligere hadde satt ny rekord med 252 meter.

Kraft usikker

Selv kan ikke Kraft gi et klart svar på om han var nedi med rumpa eller ikke.

- Jeg vet ikke. Jeg hadde så mye adrenalin. Jeg tenkte bare på å stå. Det holdt. Dommerne sier at det er greit og da er det greit, sier Kraft til Nettavisen.

Han legger også til at han ikke fant spor til at han hadde vært nedi etter at han hoppet.

- Vi så på dressen min etterpå og den var tør. Det var ingen våte flekker på den, så jeg tror ikke jeg har vært nedi, forklarer østerrikeren.

Han strålte naturligvis etter å ha opplevd guttedrømmen.

- Det er en av de beste dagene i livet mitt. Når man starter å hoppe, så drømmer man om dette.

- Jeg følte at timingen var veldig bra på hoppkanten. Det var veldig viktig for meg. Jeg forstod at jeg kom til å fly høyt over kulen, men jeg mistet ikke så mye fart. Ved cirka hundre meter, så skjønte jeg at dette var min mulighet til å gå for verdensrekorden. Da jeg passerte streken ved 200 meter, så tenkte jeg bare at jeg ikke måtte falle, sier Kraft til Nettavisen.

Johansson: - Han var veldig bred

Robert Johansson fikk også oppleve guttedrømmen da han tidligere på dagen tok fra Anders Fannemel verdensrekorden etter et imponerende svev på 252 meter.

Han hadde også fått med seg at den norske dommeren mente at Kraft falt, men synes det er vanskelig å dømme selv.

- Jeg vet ikke. Det er litt vanskelig for kamera går litt opp og ned akkurat der, men han var veldig bred med skiene. Jeg tror jeg stod ganske mye lettere enn han, for å si det sånn, sier Johansson til Nettavisen.

- Jeg har bare sett det kjapt, så det er vanskelig å si. Jeg må prøve å slå rekorden hans igjen, forteller Johansson.

Søndag kan det igjen bli muligheter for verdensrekord i Vikersund når Raw Air skal avsluttes med individuelt renn i monsterbakken.

Norge vant for øvrig lørdagens lagkonkurranse og Andreas Stjernen kjemper fortsatt om en pallplass i Raw Air sammenlagt.

