Michael «Kyllingen» Rasmussen: - Jeg mobbet ikke Johaug

Michael «Kyllingen» Rasmussen er tilbake på sykkelen. Etter at han ble kastet ut av Tour de France i 2007 og senere innrømmet omfattende doping er den danske sykkelrytteren tilbake på sykkelsetet, men konkurrerer ikke. I dag organiserer Rasmussen sykkelturer på europeiske landeveier og underviser i mountainbike og landeveissykling ved to danske efterskoler (en dansk variant av kostskole for 14 til 18. åringer) og sykler sammen med sosialklienter gjennom et samarbeid med Randers kommune.

Nettavisen får tak i Michael Rasmussen i Spania etter en rekognoseringsrunde langs spanske landeveier for å finne gode sykkelruter til gruppeturene han skal organisere til høsten. Han har syklet mye i Spania og sier at det derfor er lett å finne gode sykkelruter langs spanske landeveier.

Rasmussen engasjerer seg sterkt i dopingdebatten, som han mener er dominert av lite kunnskap og mye dobbeltmoral.

På hodet ut av Tour de France

Michael Rasmussen ble kastet ut av Tour de France 25. juli i 2007 fordi det ble avslørt at han hadde løyet til antidopingmyndigheten om hvor han var da de ønsket å kontrollere ham. Da han ble kastet ut hadde han akkurat overtatt den gule ledertrøya i verdens tøffeste sykkelritt. I 2005 og 2006 hadde han vunnet prikkete klatretrøya.

Selv hevder han at han aldri var en dopingmisbruker, men at han hadde et bevisst forhold til doping.

Den spede dansken har nå gått fra å være en hakkekylling i dopingspørsmål til å bli sykkellærer, sykkelguide og sykkelkommentator for danske Ekstra Bladet og blir også flittig brukt som dopingekspert hver gang noen blir tatt i doping.

Engasjert i den norske dopingdebatten

Også norsk media har brukt ham flittig det siste året, men de fleste har brukt hans Twitter-meldinger som kilde. Bortsett fra VG og noen få andre norske medier, har få intervjuet ham og bedt ham utdype hva han mener om de norske doping-sakene og spurt om hva som ligger bak det at han til tider har opptrådt hånende i mange nordmenns øyne.

- Hvordan er det å bli brukt som ekspert på dopingspørsmål i norske saker?

- Det syns jeg er bra. Det er en takknemlig oppgave fordi jeg ikke trenger å lyve om det jeg snakker om. Og så er det ikke veldig mange som har lyst til å fortelle sannheten om doping. Det er ikke mange idrettsutøvere du kan spørre og få sannheten ut av, med mindre man bare ønsker å bekrefte sine illusjoner om idretten, sier Rasmussen til Nettavisen.

- Hva syns du om den norske debatten om doping?

- Den er veldig fordømmende. Det virker som man i Norge ønsker å bevare illusjonen om en ren sport.

Michael Rasmussen syns det er bemerkelsesverdig at et særforbund som Norges Skiforbund betaler millionbeløp i advokatutgifter for Therese Johaug og at de også betaler tilbake premiepenger til Martin Johnsrud Sundby når han har fått en dopingdom. Og han reagerer på at idrettsjurister og rikspolitikere blander seg inn i dopingsaker. Rasmussen har blant annet merket seg at Gunnar Martin Kjenner gikk ut etter Johaug-dommen og mente skistjernen ble dømt for hardt.

TATT: Therese Johaug har måttet tåle mye kritikk etter at hun ble tatt for bruk av steroidet clostebol.

Det er mye som har overrasket Rasmussen i de to norske dopingsakene og han gikk raskt ut på Twitter med et bilde av en identisk salveeske som den Therese Johaug fikk av legen sin.

- Hvorfor gjorde du det?

- Når man påstår at man er uvitende om at salven inneholdt et dopingmiddel så trenger man ikke gjøre annet enn å se på pakningen for å skjønne at det er feil. Man kan ikke påstå at man ikke visste at dette var doping. I Italia blir alle produkter som står på dopinglisten merket. Jeg har bodd i Italia i 14 år og jeg vet alt som er på dopinglisten er merket med et dopingsymbol, sier han.

- Du mener altså at det er umulig å ikke se at den var dopingmerket?

- Det var i hvert fall ualminnelig dumt, hvis man da ikke er blind. Den aller første personen som har fått denne salven på apoteket kan ikke ha unngått å ha sett den kjempestore røde advarselen.

- Mobbet du Johaug?

- Nei, det var et forsøk på å forklare saken, hvor enkel sak dette egentlig er og for å fjerne enhver tvil. Det er ingen diskusjon om dette produktet er på dopinglisten eller ei. Det er ingen tvil om utøverens ansvar.

Må ta den straffen man fortjener

- Mener du at dopingstraffene er for lite nyansert?

- Det har ingen betydning. Om det er to års karantene eller fire års utestengelse, det er fullstendig likegyldig.

- Men bør det være forskjell i straff om man doper seg bevisst eller om gjør det ved uhell?

- Ja, hvis det er et uhell så er det en formildende omstendighet. Normalt skulle Johaug hatt to års karantene for første gangs forseelse. Hun kunne også fått fire års utestengelse for en førstegangsforseelse av et anabolt steroid.

- Men straffens lengde endrer ikke holdningen til utøverne som doper seg bevisst, fordi de som doper seg bevisst gjør det fordi de tror at de ikke blir tatt. Det er ingen som bevisst doper seg og satser på at man bare får to års utestengelse hvis man blir tatt. To år for en utøver er veldig lang tid. Man doper seg ut ifra en tanke om at man ikke blir tatt. Det gjorde også jeg, sier han.

- Var Johaug-dommen på tretten måneder for mild eller for streng etter ditt syn?

-Det er vanskelig å si. Det er mange utøvere som har gjort feil og som har betalt en høy pris for sin dumhet. Det kan være selvforskyldt og det kan være uforskyldt.

Therese Johaug ble tatt for doping etter en treningsleir i italienske i Livigno der hun fikk salven Trofodermin som inneholder stereoidet clostebol. Påtalenemda i Norge ønsket å straffe Johaug med 14 måneders utestengelse, mens domsutvalget landet på 13 måneders straff. Den dommen har det internasjonale skiforbundet (FIS) anket til Idrettens voldgiftsdomstol CAS og dommen kommer i løpet av året.

Legger alle kort på bordet

Om Michael Rasmussen selv fikk straff som fortjent er det sikkert også delte meninger om. I 2007 fikk han to års karantene og i 2013 fikk han nye to år og fire måneders utengelse. I 2013, seks år etter at han ble kastet ut av Tour de France, la Rasmussen alle kort på bordet og innrømmet omfattende dopingbruk i perioden 1998-2010.

Innrømmelsen førte til at han fikk strafferabatt og nedsatt den opprinnelige straffen.

Utestengelsen tok slutt 7. februar 2015. Til Nettavisen sier han at han ikke har noen planer om å ta opp igjen sykkelkarrieren selv om han har mulighet til å gjøre det.

INNRØMMET: Michael «Kyllingen» Rasmussen la alle kortene på bordet under en pressekonferanse i Danmark i 2013.

Rasmussen var også den mest sentrale kilden i den omfattende og sjokkerende «Rapport om doping i dansk cykelsport 1998-2015» som Antidoping Danmark presenterte i juni 2015. I rapporten hevder Rasmussen blant annet at Bjarne Riis visste om hans omfattende dopingbruk da han kjørte for Riis’ lag Team CSC-Tiscali i 2002.

Bjarne Riis vant Tour de France i 1996 og innrømmet selv i 2007 at han var dopet da han vant. Riis var eier og lagleder av sykkellaget Tinkoff- Saxo i flere år, men fikk sparken i 2015. Riis er nå tilbake i sykkelmanesjen som leder for Team Virtu Pro Veloconcept.

I rapporten innrømmet Rasmussen omfattende bruk av EPO, veksthormoner, testosteron, DHA, insulin, IDFF, kortison og blodtransfusjoner.

Før han kom med denne innrømmelsen saksøkte han sin tidligere arbeidsgiver Rabobank for 40 millioner danske kroner for feilaktig oppsigelse og tapt arbeidsfortjeneste. Saken endte med forlik.

Den norske astmadebatten



Astma er en av Norges mest kjente sykdommer og diagnosen blitt en sentral del av den norske dopingdebatten, etter at langrennsstjernen Martin Johnsrud Sundby ble dømt til to måneders utestengelse og fradømt Tour de Ski- og verdenscupseier for feilaktig bruk av forstøverapparat.

Det ble satt ned en kommisjon for å granske bruk av astmamedisin blant norske langrennsløpere etter at Johnsrud Sundby ble dømt for feil bruk av forstøverapparat. I kjølvannet av dommen dukket det opp flere anklager mot Skiforbundet om at de ga astmamedisin til friske utøvere.

Martin Johnsrud Sundby har hatt astma siden han var barn, men ble i juli 2016 dømt av CAS dømt til to måneder utestengelse for å ha brukt astmamedisinen Ventoline, som inneholder stoffet salbutamol, ved hjelp av et forstøverapparat, uten å søke om lov.

Astmarapporten fant rutinesvikt på flere områder hos Skiforbundet, men konkludert med at friske utøvere ikke hadde fått astmamedisin på en uforsvarlig måte. De anbefalte allikevel mot bruk av forstøverapparat ved inntak av astmamedisin, blant annet fordi det vil ha dårlig innflytelse på barn.

Rasmussen tok ikke sjansen



Rasmussen ler litt når han får spørsmål om han har lest den 192 sider lange astmarapporten om bruk av astmamedisin i norsk langrenn, og sier til Nettavisen at han tror at han heller ikke kommer til å gjøre det. Rasmussen begynte å bruke astmamedisin i 2006. Om hvordan han selv begynte å bruke astmamedisin, sier han:

- Da jeg kjørte Sveits Rundt i 2006 gjorde jeg noen erfaringer som gjorde at jeg ønsket å bruke astmamedisin. Vi kom inn i et skogsområde og det var veldig varmt. Jeg greide simpelthen ikke å trekke pusten og ca. 80 ryttere kjørte fra meg opp bakkene. Dette var bare tre uker før Tour de France. Jeg visste jeg var i god form og bare to dager seinere vant jeg nesten kongeetappen opp mot St. Moritz, men erfaringen med pusteproblemene et par dager i forveien gjorde at jeg oppsøkte legen min for å få astmaspray.

- Det kunne vært alle mulige andre ting som gjorde at jeg kjørte så dårlig, jeg kunne simpelthen hatt en dårlig dag, men usikkerheten om at det kunne være astma gjorde at jeg ble urolig og at jeg ba legen om å skrive ut astmaspray, sier Rasmussen til Nettavisen.

Rasmussen mener at de fleste eliteidrettsutøvere tenker som ham. De vil vende hver stein for å bedre prestasjonen og selv om man ikke har astma mener dansken at mange sikkert vil sørge for å få tillatelse til å bruke astmamedisin for å være på den sikre siden. Selv tok han en astmatest og fikk astmasprayen Ventoline selv om han ikke fikk påvist astma.

- Jeg var en borderline astmatiker, sier Rasmussen med et lite flir og fortsetter:

- Jeg ville ha astmamedisin fordi jeg ville være på den sikre siden. Hvis jeg var på 99 prosent av mitt potensielle nivå ville jeg ikke merket det. Forskjellen ville være så minimal at den ikke kunne måles, og for sikkerhets skyld sørget jeg for å få tillatelse til å bruke astmasprayen Ventoline, for å være sikker på at jeg nådde mitt maksnivå. Jeg tror det var mange syklister på min tid som tenkte på samme måte.

Det var mange spekulasjoner på hans tid om at rytterne tok salbutamol intravenøst og at det var derfor de fikk høye verdier av astmamedisin i kroppen. Han mener at store doser Salbutamol i sprøyteform skal ha en god anabol effekt. Da begynner det å gi en effekt for ikke-astmatikere også, hevder han.

- Mener du at astmamedisin er prestasjonsfremmende?

-Ja, hvis man er astmasyk er det prestasjonsfremmende, hevder han.

Det er en vanlig oppfatning blant medisinerne at astmamedisin ikke gir prestasjonsfremmende effekt hos friske utøvere. Enkelte undersøkelser har vist at astmatiske utøvere ikke får bedre prestasjon ved bruk av astmamedisin, men heller en mulighet til å konkurrere på like vilkår som friske.

Det er også publisert en dansk undersøkelse som tyder på at bruk av Ventoline hos friske utøvere kan ha en negativ effekt på prestasjonen i kondisjonsidretter. Undersøkelsen viste at testpersonene fikk en viss nedsettelse av utholdenheten ved bruk av Ventoline, sammenliknet med da de brukte Ventoline.

-Vi må ikke være naive

Michael Rasmussen tror det er mindre doping i idretten i dag enn da han holdt på, men han mener vi ikke skal være naive:

- Det er mindre doping i dag, blant annet fordi vi har fått på plass biologiske pass, men det betyr ikke at det ikke fortsatt eksisterer bloddoping, for eksempel, i mindre målestokk. Og i motsatt tilfelle, hvis det er flere som ikke doper seg så blir effekten desto større for dem som gjør det, sier han.

- Går det an å bli best uten doping?

- Det vet jeg sannelig ikke. Leser vi i historiebøkene ser det i hvert fall ut som det er vanskelig. Usain Bolt er verdens raskeste mann, men de 25 andre under ham på resultatlisten er tatt for doping. Det viser vel at man kan bli den raskeste i verden, men ikke nest raskest uten doping, sier han og ler.

I dag er Michael Rasmussen blant annet høyskolelærer i mountainbike og landeveissykling ved Hald Ege Højskole i Viborg.

- Hvorfor ble du lærer?

- Jeg underviser i Mountainbike og landeveissykling. Det er en fantastisk gave å få lov til å ha med unge mennesker å gjøre og få lov til å formidle min viten.

- Snakker du om doping med elevene dine?

- Ja, det gjør jeg. Jeg har akkurat startet med livet som lærer og jeg skal holde et undervisningsopplegg for alle skolens elever. Jeg studerer også på Universitetet i Aalborg og har også holdt forelesninger for mine medstudenter der.

- Har du fått jobb som lærer og som sykkelekspert i danske Ekstra Bladet fordi du var en god syklist eller fordi noen ønsker å gi deg en ny sjanse i livet? I Norge kan det godt hende at en norsk Michael Rasmussen aldri hadde fått jobb som har med sykkel å gjøre?

- Jeg har fått jobben fordi jeg er best på sykkel. Det er ikke et spørsmål om å gi meg en ny sjanse eller medlidenhet, det er simpelthen fordi de vil ha den beste.