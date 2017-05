Mindre råkjør skal gi nytt Falla-gull

ANNONSE

I fjor sommer testet sprintdronningen Maiken Caspersen Falla grensene for hva kroppen kunne tåle. Det skal hun høste godene av i jakten på et nytt OL-gull.

26-åringen fra Fetsund har vært langrennssirkusets dominerende sprinter på kvinnesiden de siste sesongene. Under Lahti-VM i februar ble det gull, og noen uker senere var den andre strake sammenlagtseieren i sprintverdenscupen et faktum.

Til OL i Pyeongchang om ni måneder kommer i tillegg Falla som regjerende sprintmester. Det stempelet tynger ikke 26-åringen. Snarere tvert imot.

– Jeg har egentlig litt lavere skuldre enn foran Sotsji-OL, merker jeg. Jeg har vært der før, og klart det før. I tillegg er jeg trygg på det jeg skal gjøre, sier Falla til NTB.

Mindre juling

Planen for hvordan OL-gullet fra Sotsji skal forsvares, har hun på det nærmeste klar. Den handler blant annet om å gi kroppen litt mindre juling enn på samme tid i fjor.

– Det blir nok litt mindre trening enn tidligere. Målet er å få litt mer overskudd og mer kvalitet på treningen. I fjor sommer ble det mye testing av grenser med hensyn til hvor mye jeg kunne klare å trene. Nå skal jeg prøve å lene meg tilbake og høste litt av alt det, for å spisse det lille ekstra, smiler Falla.

Det siste er en kjærkommen forandring.

– Jeg gleder meg til å trene litt mindre og å ha litt mer overskudd. Det gjør forhåpentligvis hverdagen litt enklere og gjør det litt lettere å stå opp om morgenen, sier 26-åringen, som samtidig ikke har tenkt å ligge på latsiden gjennom sommeren og høsten.

– Det blir fortsatt mye trening. I juli og august snakker vi fort 80-90 timer, men det blir 10-15 timer mindre enn i fjor. Jeg håper jeg vil merke det. I fjor hadde jeg mange hardøkter som var tunge, der jeg var sliten, og perioder der det var tungt å være Maiken. Jeg håper jeg unngår de periodene i år, smiler hun.

Tror på nytt løft

Under VM i Lahti slo Falla seg inn på det norske stafettlaget og kunne juble for karrierens første mesterskapsgull på distanse. Det ga mersmak. Foran vinterlekene i Sør-Korea blir det likevel sprint og lagsprint som får hovedfokus.

– Hadde jeg vært fra et annet land, ville jeg nok tenkt mer på distanserennene enn jeg gjør. Det er veldig tøft å få plass på det norske laget der. Du har Therese som kommer inn i tillegg til Marit og Heidi. Den siste plassen kan jeg kanskje kjempe om, resonnerer Falla – og tilføyer:

– Jeg håper jeg kan få enda et løft, og har veldig lyst til å gå mer enn sprint. Alt er mulig, og går jeg så bra som i NM i vinter, kan jeg kanskje kvalifisere meg til et distanselag i OL.

Under NM på Lygna tok Fetsund-jenta bronse i skiathlon. På sikt er målet å løfte kapasiteten som distanseløper kraftig, men ikke for enhver pris.

– Jeg tror det er veldig viktig for meg å ta dette gradvis. Jeg har mye hurtighet og styrke i kroppen, og skulle jeg brått gå over til å satse bare på distanse, tror jeg at jeg hadde mistet dette. Jeg må ta vare på den spisskompetansen jeg har og bruke tid på å bli bedre på det andre. Jeg har tatt museskritt hvert år, og skal fortsette med det, smiler Falla.

