Mindre trening skal holde Fenne frisk

Sykdomsproblemer i oppkjøringen gjorde forrige sesong trøblete for skiskytter Hilde Fenne. Foran OL-sesongen har medisinen vært mindre trening.

For ett år siden fikk vossingen store deler av september og oktober ødelagt på grunn av sykdom. Først i november var hun tilbake i trening. Det forplantet seg naturlig nok og påvirket sesongen i negativ retning.

Etter VM-generalprøven i Antholz ble hun syk på ny og fikk et nytt ubeleilig avbrekk. Mesterskapet i østerrikske Hochfilzen ble således ingen stor opplevelse med 55.-plass på jaktstarten som beste resultat.

Ikke rart mye har handlet seg om å holde seg frisk foran den kommende OL-sesongen.

– Jeg må treffe blinkene og holde meg frisk for å ha en sjanse, sier Fenne om tankene hun gjorde seg etter forrige sesong.

Treningsivrig

Sammen med landslagstrenerne Stian Eckhoff og Steinar Mundal har hun tatt grep for å unngå mer trøbbel.

– Jeg har trent litt mindre, og det har fungert bra så langt. Ikke veldig mye mindre, men jeg har hatt fridager innimellom. Og etter perioder med mye mengde, har jeg vært flink til å hente meg inn igjen, sier Fenne.

– Det har du ikke gjort tidligere?

– Før har jeg nok vært litt for treningsivrig. Jeg har ikke helt klart å sette meg ned og ta det med ro, sier Fenne, også har jobbet hardt for å bli en bedre skytter. Det har vært vossingens akilleshæl i lang tid.

– Man må kunne skyte skal en være god i skiskyting, og jeg har prøvd å jobbe med å finne roen. Tidligere har jeg hatt lett for å bli for stresset, og det har resultert i høye skuldrer, sier hun.

OL-motivasjon

– Hvordan har du jobbet med det?

– For meg har det handlet om å gjøre treningen mest mulig konkurranselik og utfordre meg selv på den måten. Vi har jobbet mye med pust og avtrekket. Jeg har vært litt ute av det i det siste, men føler nå at jeg er i ferd med å komme inn i det igjen. Det passer bra, i og med at sesongen starter snart, smiler Fenne.

NTB møter vossingen i franske Correncon-en-Vercours, der skiskytterne gjør unna viktige sesongforberedelser. I høstsola legger ikke Fenne skjul på at tankene går til de kommende vinterlekene i Pyeongchang.

– Det er en motivasjon i seg selv å komme til OL. Man kan ikke unngå å tenke på det. Jeg har veldig lyst til å være med der, og forhåpentligvis være god, smiler 24-åringen.

18. november innleder skiskytterne sesongen på Sjusjøen. Da starter kampen om en plass i OL-troppen.

– Jeg håper jeg skal være god nok, og at jeg skal gå så gode renn at jeg er en klar kandidat til å komme til Pyeongchang. Det er det største en kan være med på når en driver med idrett, sier Fenne.

