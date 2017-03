Moan storkoser seg i Kollen-sola

ANNONSE

Moan hoppet lengst i prøveomgangen, men klar ikke helt å følge opp i lørdagens konkurranse. 127 meter ble til 120 meter, og trønderen må ta igjen over minuttet på de beste.

– Jeg ser at flere gode hoppere er bak meg, sier Moan foran langrennsdelen.

Flere av tyskerne som har dominert i vinter landet rundt Moans lenge. Verdenscupleder og VM-konge Johannes Rydzek målte samme lengde, men fikk litt mer poeng og går ut fem sekunder før den norske veteranen.

– Jeg tror det var et godt skihopp, men det var ikke like rått som det i prøveomgangen. Jeg hadde bedre forhold da. Den største forskjellen er at sporet ble en skikkelig utfordring. Det var ordentlig bløtt, og det kjennes som skiene holdes igjen. Når det skjer, låser du ankelen og hoppet blir ikke like frigjort som på klink is, sier Moan.

Håper å møte kongen

Han var glad for at han satte utfor som nummer 23, før forholdene ble enda tyngre i vårværet.

Moan elsker å gå i Holmenkollen, en sagnomsust arena hvor han har to seirer – blant annet sin andre verdenscupseier.

-Holmenkollen betyr tradisjon, kongepokal og er noe helt spesielt. Jeg har vunnet både hovedlandsrenn og verdenscuprenn her, men jeg har til gode å treffe kongen her. Jeg har truffet ham på mesterskap, men aldri her, sier Moan.

Fikk den høyeste utmerkelsen

I 2014 ble han tildelt Holmenkollmedaljen.

– Det er den høyeste utmerkelsen du kan få i Ski-Norge. De har satt pris på det jeg har prestert, og det betyr vanvittig mye for meg, sier medaljegrossisten.

Han elsker å gå rundt i folkehavet, men har et lite ønske.

– Jeg skulle gjerne gått rundt Frognerseteren der stemningen er helt spesiell. Det har jeg gjort under en verdenscupavslutning, og det var helt rått, stråler Moan i kapp med vårsola.

Etter det kombinerte hopprennet leder østerrikerne Franz-Josef Rehrl og Mario Seidl foran tyskeren Björn Kircheisen.

Thomas Kjelbotn med startnummer to er best av nordmennene på ellevteplass, 46 sekunder bak Rehrl. Bardu-løperen landet på 122 meter.

(©NTB)