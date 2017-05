Mot lukket høring i CAS i Johaug-saken 6. juni

ANNONSE

– Jeg har forstått det slik at det ikke vil være en åpen høring i Den internasjonale voldgiftsretten (CAS). Det er ikke vanlig med åpne høringer der, og det har også rent praktiske begrunnelser. Jeg forstår at lokalene heller ikke legger til rette for det, blant annet, sier Johaug-advokat Christian Hjort til NRK.

Sakene i CAS føres vanligvis for lukkede dører, men dersom alle parter er enige om det, kan høringen gå for åpne dører. Det er Det internasjonale skiforbundet (FIS) som har anket hennes 13 måneder lange utestengelse inn for CAS.

Hjort er noe skuffet over at høringen ikke blir åpen.

– Ja, vi synes det var en stor fordel for oss at høringen i domsutvalget var åpen, og vi synes det ville vært en fordel om det var det i CAS også, men vi må bare innrette oss etter hva som er vanlig der, sier Hjort.

Ifølge Aftenposten har Johaug og hennes team takket ja til at høringen trolig starter tirsdag 6. juni. Datoen er ikke bekreftet.

Johaug er utestengt i 13 måneder etter at hun testet positivt på det forbudte stoffet clostebol etter å ha brukt en krem for en solbrent leppe. Dersom hun får en straff på 16 måneder eller mer etter høringen i CAS mister hun vinterens OL.

