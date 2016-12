Mowinckel og Løseth blant de ti beste

ANNONSE

Både Ragnhild Mowinckel og Nina Løseth tok seg inn blant de ti beste i kvinnenes storslalåm i østerrikske Semmering. Seieren gikk til alpinstjernen Mikaela Shiffrin.

Tirsdag var kvinnealpinistene tilbake i manesjen etter at storslalåmrennet i Courchevel blåste bort før jul. Slalåmdronningen Shiffrin gjorde som hun ville og var i mål 78/100 sekund foran Tessa Worley fra Frankrike.

Mowinckel klatret to plasser i finaleomgangen og ble nummer ni. Hun endte 1,68 bak vinnertiden.

- Bra kjøring og bra innsats. Moro å se Ragnhild kjempe som hun gjorde her, sa NRKs alpinekspert Paul Arne Skajem.

Løseth endte rett bak lagvenninnen. 27-åringen klarte ikke å holde like rene linjer mot slutten, men avanserte likevel fire plasser.

I første omgang imponerte Mowinckel ved å ha tredje beste tid på toppen. Da var hun bare fire hundredeler bak Shiffrin.

- For en formidabel innsats hun hadde i øverste del, sa Skajem.

Sjelden triumf

Nina Løseth har i vinter vist solid kjøring i både slalåm og storslalåm. I Courchevel rakk hun å kjøre førsteomgangen før rennet ble avlyst. Da hadde hun kun to italienske jenter foran seg, og hun ville hatt et glimrende utgangspunkt om finaleomgangen hadde blitt noe av.

Kristin Lysdahl debuterte i verdenscupen med en 51.-plass, mens Maren Skjøld endte to plasser bak henne. Begge måtte se finaleomgangen fra sidelinjen.

For Mikaela Shiffrin var det en sjelden triumf. Hun har 22 verdenscupseirer i slalåm, men kun to i storslalåm.

- Shiffrin gjør det hun pleier i å gjøre i slalåm til vanlig. Utsøkt kjøring av det amerikanske ikonet. Her lever hun virkelig opp til den alpinisten hun er, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

Rennet endte i smerter for Maria Pietilä-Holmner. Den svenske stjernen festet seg fast i en av portene, falt og skled ut av løypa like før mål. Hun hadde tydelig vondt i kneet og klarte knapt å gå.

Veith tilbake

Det østerrikske hjemmepublikummet fulgte spent med på Anna Veiths etterlengtede comeback. 27-åringen, som tidligere gikk under navnet Fenninger, hadde vært ute i 14 måneder etter kneskaden hun pådro seg i Sölden 21. oktober i fjor.

Veith markerte seg ikke i toppen og var ikke i nærheten av å ta seg videre til finaleomgangen. For henne ble rennet en testgjennomkjøring.

- Kanskje var det litt for tidlig å kjøre for henne. Det ser ut som hun har litt vondt. Det var som at hun ikke klarte å trykke til i svingene i det hele tatt, kommenterte Skajem.