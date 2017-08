Myrvold med comeback hvis han holder nivået

Anders Myrvold (41) har åpnet for et comeback på ishockeybanen. Espen "Shampo" Knutsen sier at veteranen får spille hvis han viser seg god nok.

– Jeg synes det ser bra ut. Spillerne er skadefrie, pigge og raske, sier Vålerengas sportssjef Espen "Shampo" Knutsen til NTB.

– Hvordan ligger det an i spillerstallen?

– Vi har egentlig gjort oss ferdige på spillermarkedet, men vi ser jo at vi kanskje må ut etter en back. Hvis vi får på plass noen kroner så er en back sterkt ønsket.

"Fantastisk bra form"

– Det har jo vært snakk om comeback for Anders Myrvold?

– Anders, ja. Det får vi se på. Han skal i hvert fall være med å trene med oss framover, og han er i fantastisk bra form. Han er et usikkert kort, men vi får se hvor bra han blir etter treningene. Hvis vi ser at han er god nok til å spille så kommer han til å spille, sier Shampo.

Den tidligere NHL-proffen Myrvold la opp i 2011, men har holdt den fysiske formen ved like og har vist at han heller ikke har glemt ishockeyferdighetene.

Blest

Et Myrvold-comeback kan også bidra til å skape økt blest om Vålerenga. Patrick Thoresens hjemkomst har skapt ishockeyfeber i Hamar, der 3000 møtte opp til Storhamars første istrening.

– Jeg hørte at hockeyinteressen på Hamar er stor. Vi skal ha vår offisielle åpning i Ungdomshallen mandag og håper jo at det skal komme noen dit også, sier Knutsen til NTB.

Vålerenga innleder sesongen med kamp "hjemme" mot Storhamar i Gjøvik Fjellhall fredag 8. september. Ellers blir Furuset Forum lagets hjemmebane mens man venter på at nye Jordal Amfi står ferdig til seriestarten neste sesong.

(©NTB)