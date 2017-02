GOD: Maren Lundby har hatt stor fremgang de siste årene. Foto: Lee Jin-man (AP)

Nesten pallen for Lundby i OL-bakken

Etter et svakt første hopp og et godt annethopp endte Maren Lundby med 4.-plass under verdenscuprennet i neste års OL-bakke i Sør-Korea.