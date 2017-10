Nilsson-duellen preget Caspersen Falla: - Sinnssykt irriterende

Nå vil den norske sprintstjerna bruke forrige sesongs andreplasser som motivasjon inn mot OL-sesongen.

OSLO (Nettavisen): Etter å ha vunnet sprintverdenscupen, og blitt verdensmester i både sprint og lagsprint, er det ikke noe tvil om at Maiken Caspersen Falla (27) er verdens beste skisprinter. Likevel trues hun av svenskenes skiyndling.

Heftig duell

For selv om sluttsummen fra forrige sesong ikke kan kalles annet enn imponerende, ble den norske skistjerna presset av Stina Nilsson (24) gjennom hele vinteren.

I tillegg til seieren på VM-sprinten i Lahti, var det faktisk kun ett sprintrenn sist sesong der Caspersen Falla klarte å ta steget opp på det øverste steget på pallen. Til sammenligning tok Nilsson hele fem seire i sprintverdenscupen, og ofte var det nettopp den norske sprinteren som fulgte på plassen bak. Derfor forble det svært jevnt mellom de to i sammenlagtstillingen.

- Det var veldig heftig i fjor. Det var hun og meg hele veien, og hun var alltid den ene foten foran meg. Det var sykt irriterende da det stod på, sier Caspersen Falla til Nettavisen.

Nå ønsker hun å bruke duellen med Nilsson som motivasjon inn mot den kommende sesongen.

- Det er veldig motiverende å vite hvor lite som faktisk skilte oss i fjor. Hvis du slår sammen de centimeterne, så er det ikke mye som skiller oss. Om jeg klarer å gjøre ting enda litt bedre, og klarer å finne enda litt bedre form, så tror jeg det skal være muligheter i vinter, sier Caspersen Falla.

ET KJENT SYN: Å se Stina Nilsson øverst på pallen foran Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng var ikke et uvanlig syn forrige sesong.

Jakter OL-formen

Caspersen Falla har gjort unna en sommer spekket men knallharde treningsøkter, og føler at hun er i rute for å finne godformen også denne sesongen.

- Jeg føler at jeg ligger bra an. Ting er som det pleier å være. Man er litt sliten i oktober, og jeg merker at det har vært mye trening. Jeg har fått gjort veldig mye av det jeg skal. Jeg har holdt meg frisk og skadefri, så jeg har egentlig få unnskyldninger å komme med.

- Føler du at du ligger bedre an enn tidligere sesonger?

- Det er så vanskelig å si. Man er stort sett på det samme nivået. Det er vanskelig å heve seg så veldig mye, og det er jo heller snakk om nyanser. Så det er ikke så lett å si om jeg føler meg så mye bedre enn tidligere, men jeg har jo et håp om at jeg skal bli bedre den dagen jeg slipper opp treningen, og tar på meg konkurransedrakta, sier Caspersen Falla.

Sviktet i VM

Der Nilsson herjet i verdenscupen gjennom store deler av sesongen, snublet hun bokstavelig talt i VM i Lahti. Som stor medaljefavoritt, gikk den svenske skikometen i bakken i sprint-semifinalen. Med seg i fallet tok hun også med seg en forbannet Natalja Matvejeva. Også russeren ble sett på som én av kandidatene til å ta medalje i VM-sprinten.

- Tror du Nilsson vil bruke VM-fallet som motivasjon inn mot denne sesongen?

- Det vil jeg tro. Hun har ikke fått det helt til i mesterskap, så det vil jeg tippe at er veldig motiverende for henne.

Hun er også spent på hvilke steg den svenske 24-åringen har tatt siden sist sesong.

- Det blir veldig spennende å se hvordan hun har utviklet seg. Hun er litt yngre enn meg, og kanskje kan hun ta enda flere steg.

Første verdenscupmøte mellom de to rivalene vil komme i klassisk-sprinten i finske Ruuka i slutten av november.

