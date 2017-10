Nilsson enda mer forsiktig etter Johaug-dommen

Stina Nilsson er blitt nøyere med hva hun får i seg etter Therese Johaugs dopingmareritt. Svensken passer på vannflaskene sine mer enn noen gang før.

Johaug-saken satte en støkk i mange i langrennsmiljøet. Skistjernen fra Dalsbygda er utestengt fram til 18. april neste år. Hun testet i fjor høst positivt på det forbudte stoffet clostebol etter å ha brukt en krem for en solbrent leppe.

Nilsson innrømmer at hun har latt seg prege av saken som har ført til store konsekvenser for Johaug, som mister vinter-OL i Sør-Korea i februar. Den svenske 24-åringen er ekstra nøye med hva hun spiser og drikker.

– Jeg har alltid vært veldig, veldig forsiktig. Det gjelder kanskje framfor alt beltet med vannflasker. Jeg lar aldri væskebeltet ligge igjen uten at noen av trenerne har kontroll på det hele tiden, sier Nilsson til TT.

Spiser lunsj ute

– Det handler ikke om at jeg tror noen skal smyge ned fra skogen og gjøre noe, men mer om at jeg ikke skal føle meg dårlig fordi det finnes en sjanse for at noen har gjort noe (med flaskene).

Nilsson liker å ha kontroll på det meste, men Johaug-saken har gjort henne enda mer årvåken.

– Jeg var nøye før også, men jeg er blitt mer varsom. Når det er sagt, så spiser jeg lunsj ute. Teoretisk sett kan noen putte noe i maten min, men jeg kan ikke dra det for langt heller.

Risiko

Sveriges landslagstrener på kvinnesiden, Ole Morten Iversen, er glad for at løperne hans er blitt mer forsiktige.

– Vi har allerede regler og rutiner. Vi vil gjøre det vi kan. Jeg er sikker på at utøverne nå er enda mer nøye når de tar medisin. Tidligere var det nok mange svenske løpere som uten videre tok medisinen de fikk av legen, sier Iversen og legger til:

– Et menneske kan gjøre feil. Derfor finnes det en risiko for at noe slikt kan skje. Det positive for utøverne og systemet er at man nå er blitt enda bedre til å følge rutinene.

Ole Morten Iversen er faren til Norges landslagsløper Emil Iversen. Han ble trener for de svenske langrennsjentene foran 2016/17-sesongen.

(©NTB)

