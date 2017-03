ANNONSE

60-åringen ledet det finske landslaget i periodene 1985-1989 og 1992-1995. Niskanen (28) kunngjorde trenerskiftet på sin Instagram-konto søndag. Hun ble tidligere trent av Jussi Piirainen.

– Det muliggjør et godt og tett samarbeid at vi bor på samme sted, skrev Niskanen.

28-åringen bor i Vuokatti. Hun var med på det finske stafettlaget som tok bronse i Lahti-VM nylig.

Vähäsöyrinki har vært kritisk en røst i dopingsaken mot Therese Johaug. Finnen uttalte i november at Johaug fikk en for mild straff etter at Påtalenemnda i Antidoping Norge innstilte på 14 måneders utestengelse for bruk av det forbudte stoffet clostebol. Straffen ble senere redusert til 13 måneder av NIFs domsutvalg. FIS har senere anket Johaug-dommen til CAS.

– Dette viser nok en gang kreftene i den norske langrennssporten, sa finnen i november, og antydet skittent spill mellom Norges Skiforbund og Antidoping Norge.

(©NTB)