NM-gull til Varden Meråker på stafetten

LYGNA/GRENSEN (Nettavisen):

Ingvild Flustad Østberg ga Gjøviks førselag en drømmestart på søndagens NM-stafett. Selv med en solid ledelse, holdt det ikke til medalje for Gjøvik. I stedet hentet forhåndsfavorittene Varden Meråker inn ledelsen, og sikret seg til slutt NM-gullet.

Med Anniken Jørgensen, Kathrine Harsem og Marthe Kristoffersen på de tre etappene, ble gullet sikret på imponerende vis.

Sølvet gikk til Lillehammers førstelag, mens Øystre Slidre tok bronsemedaljen. Strindheims førstelag ble nummer fire, mens Gjøvik til slutt endte på femteplass.

Solid av Flugstad Østberg



Ingvild Flugstad Østberg satte som ventet stor fart, og gikk Gjøviks førstelag inn i en tidlig ledelse. To kilometer ut i den første etappen, hadde Flugstad Østberg opparbeidet seg en ledelse på 24 sekunder på Mari Eide og Øystre Slidre, som fulgte på plassen bak.

Den norske landslagsløperen var i en helt egen klasse på den første etappen, og sendte ut Susann Sagstuen med en solid ledelse på den andre etappen.

Sagstuen fikk med seg en ledelse på ett minutt og tre sekunder på Øystre Slidre og Hilde Eide som gikk andreetappen.

GULL: Varden Meråker tok gull på NM-stafetten.

Bjørnsgaard jaktet Sagstuen og Gjøvik



Marthe Bjørnsgaard vekslet ett minutt og 14 sekunder bak Sagstuen, og fikk kjapt opp farten på den andre etappen av stafetten. Ved passeringspunktet etter 1,2 kilometer av andreetappen, hadde avstanden sunket til 53 sekunder.

Flere av de andre forfølgerne hadde åpnet andreetappen i stort tempo i håp om å ta igjen Gjøviks imponerende ledelse. Én av forhåndsfavorittene, Varden Merkåer, ble representert av Kathrine Harsem på andreetappen. Hun vekslet mer enn to minutter bak Sagstuen, men hadde hentet inn mye av ledelsen etter 1,2 kilometer. Da var hun ett minutt og 34 sekunder bak Sagstuen og Gjøvik.

Etter passeringspunktet ved to kilometer av den andre etappen, hadde Harsem fortsatt stormløpet. Varden Meråker-løperen hadde hentet inn flere sekunder på Sagstuen, og lå omtrent minuttet bak Sagstuen. Også Bjørnsgaard og hennes Lillehammer hentet inn sekunder på lederlaget Gjøvik. Etter to kilometer av den andre etappen, hadde avstanden sunket til et halvt minutt.

Kvåle og Kristoffersen i gull-duell



Ved andre veksling av søndagens stafett, hadde Lillehammer tatt over ledelsen. Gjøvik, representert av Tuva Bakkemo, la ut på den tredje etappen 23,1 sekunder bak Lillehammer og Barbro Kvåle, mens Marthe Kristoffersen og Varden Meråker lå 25,8 sekunder bak laget i ledelsen.

Kristoffersen satte ut i et tempo ingen av konkurrentene kunne måle seg med. Ledelsen på 25,8 sekunder hadde sunket til kun 3,6 sekunder halvannen kilometer ut i tredjeetappen. Like etter passerte Kristoffersen Kvåle, og tok dermed over ledelsen på stafetten.

Kristoffersen gikk i mål i ensom majestet, og sikret dermed NM-gull for Varden Meråker. Sølvet gikk til Lillehammers førstelag, mens Øystre Slidre tok bronsemedaljen.

