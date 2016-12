Nordmennene fikk bank av russiske Ustiugov

ANNONSE

Han maktet ikke å holde følge med russiske Sergey Ustiugov, som rykket fra sine konkurrenter og tok en enkel etappeseier.

Italienske Federico Pellegrino ble nummer to, et snaut sekund foran Krogh.

Martin Johnsrud Sundby gikk inn til fjerdeplass, med franske Lucas Chanavat og Alex Harvey fra Canada på plassene bak.

- For meg er det optimalt å komme til finalen i dag. I dag ble jeg nesten gjort til en statist av russeren. Det var kanskje noe av det råeste jeg har sett på langrennski, sier Sundby til TV 2.

Fakta: Program Tour de Ski 2016-2017

Lørdag 31.12.2016 - Val Mustair, Sveits

12:20 - Sprint, prolog, fri teknikk, kvinner og menn

14:50 - Sprint, heat og finaler, fri teknikk, kvinner og menn Søndag 01.01.2017 - Val Mustair, Sveits

13:00 - Fellesstart 10 km, klassisk, menn

16:00 - Fellesstart, 5 km, klassisk, kvinner Mandag 02.01.2017

Hviledag Tirsdag 03.01.2017 - Oberstdorf, Tyskland

12:15 - Skiathlon, 5 km klassisk + 5 km fri teknikk, kvinner

15:15 - Skiathlon, 10 km klassisk + 10 km fri teknikk, menn Onsdag 04.01.2017 - Oberstdorf, Tyskland

11:30 - Jaktstart, 10 km, fri teknikk, kvinner

12:45 - Jaktstart, 15 km, fri teknikk, menn Torsdag 05.01.2017

Hviledag Fredag 06.01.2017 - Toblach, Italia

10:45 - Intervallstart, 10 km, fri teknikk, menn

13:00 - Intervallstart, 5 km, fri teknikk, kvinner Lørdag 07.01.2017 - Val di Fiemme, Italia

14:30 - Fellesstart, 10 km, klassisk, kvinner

15:30 - Fellesstart, 15 km, klassisk, menn Søndag 08.01.2017 - Val di Fiemme, Italia

11:30 - ​Finale i monsterbakken - Jaktstart, 9 km, fri teknikk, kvinner

15:30 - Finale i monsterbakken - Jaktstart, 9 km, fri teknikk, kvinner

Tre nordmenn til semifinalen

Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh tok seg greit videre fra kvartfinalen i heat nummer to.

Til semifinalen gikk også Emil Iversen, da tiden hans var god nok til å være «Lucky Loser».

Didrik Tønseth ble slått ut etter å havnet sist i det fjerde kvartfinaleheatet.

Les også: - VM kan ryke for Northug

Niclas Dyrhaug, Simen Hegstad Krueger, Hans Christer Holund og Sjur Røthe ble alle slått ut i prologen.

Krogh og Sundby til finalen

Russiske Ustiugov vant det første semifinaleheatet og tok seg greit videre til finalen.

Krogh tok seg også greit videre fra samme heat, mens Sundby måtte vente å se om tiden hans var god nok.

Det var den. For i det andre semifinaleheatet, som Pellegrino vant foran Harvey, gikk det for sakte og kun de to første tok seg til finalen.

Russisk seier

Det ble fort klart at ingen hadde krefter til å holde følge med Sergey Ustiugov i finalen. Russeren rykket fra i den siste motbakken og så seg ikke tilbake.

I mål var han to sekunder foran italienske Pellegrino, mens Krogh fulgte på plassen bak. Sundby tok fjerdeplassen, med franske Chanavat og Harvey fra Canada på de siste plassene i finalen.