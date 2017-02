Norge droppet høyden - nå godter svenskene seg

ANNONSE

Det norske langrennslandslaget hadde i utgangspunktet planer om et høydeopphold i italienske Seiser Alm før VM i Lahti, men på grunn av rapporter om snømangel i Nord-Italia, ble disse planene droppet.

I stedet har oppladningen blitt lagt til Sjusjøen i Hedmark. Det omtaler den svenske avisen Expressen onsdag som en «norsk tabbe».

Det svenske landslaget er nemlig på plass i Seiser Alm og et bilde som den svenske profilen Stina Nilsson har lagt ut, viser strålende forhold.

Det er både nysnø og skinnende sol i Seiser Alm, mens det på Sjusjøen er spådd noen kalde dager. Rundt 15 minusgrader er prognosen.

- Hotellet vi var booket inn på i Seiser Alm ville ha alt betalt i forveien. Og da alle rapportene pekte på at det ikke skulle komme noen snø valgte vi å avbestille, sier landslagskoordinator Ulf Morten Aune til Expressen.

Stina Nilsson skriver følgende, litt ironisk, om forholdene:

- Synd med skyen, men ellers er det ganske okay forhold her.

Expressen skriver videre at Sverige kan regne dette som sin første VM-seier over Norge, i kategorien forberedelser til mesterskapet.

Det har i mange år vært en suksessoppskrift for norske langrennsstjerner å legge mesterskapsforberedelsene til høyden. Foran VM i Oslo i 2011 ladet blant andre både Marit Bjørgen og Petter Northug opp i Seiser Alm.

Overfor TV 2 er Norges sportssjef Vidar Løfshus ordknapp.

- Dette har jeg ingen kommentar til, men det er jo hyggelig for svenskene om de synes de har et overtak, skriver Løfshus i en SMS til kanalen.

Annars ganska OK förhållanden här 😎 Et bilde publisert av stinanilssoons (@stinanilssoons) tirsdag 07. Feb.. 2017 PST

De eneste norske profilene som lader opp i høyden er Marit Bjørgen.

Under NM på Lygna nylig fortalte hun Nettavisen at hun skal bo og trene i Davos i tiden fram mot Lahti-VM. Bjørgen skal bo på hytta til herretrener Tor-Arne Hetland, men den ligger ikke like høyt som Seiser Alm.

Høyden der Bjørgen skal oppholde seg på på rundt 1500 meter, mens Seiser Alm ligger rundt 2000 meter over havet.

- Jeg skal koble av og kose meg. Det blir noen roligere turer på ski, men jeg skal også ta noen hardøkter. Så blir det Otapää. Jeg håper jeg fortsatt kan løfte meg noen hakk før VM, sa Bjørgen til Nettavisen i forrige uke.

Sjusjøen på sin side, ligger kun 800 meter over havet.

- Det er helt klart noen av våre løpere som er litt spente over ikke å få lade opp i høyden denne gangen, sier Ulf Morten Aune til Expressen.

Torsdag møter den norske troppen pressen på nettopp Sjusjøen.

