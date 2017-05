Norge holdt stormakten Tsjekkia til ekstraomganger

ANNONSE

TSJEKKIA - NORGE 0-0 (1-0 etter spilleforlengning):

Det norske hockeylandslaget har oppført seg som en aldri så liten berg og dal-bane i årets VM-sluttspill.

Petter Thoresens menn åpnet med 3-2-seier over vertsnasjonen Frankrike, før Sveits ble alt for sterke i 0-3-oppgjøret i Paris. Deretter slo laget tilbake med 5-1 over Slovenia, og torsdag ettermiddag var det den stolte hockeynasjonen Tsjekkia som sto på motsatt halvdel.

I en kamp der de færreste hadde ventet seg noen norsk seier. Tsjekkia er tross alt nasjonen vi står med 0-15 i målforskjell mot på de tre seneste VM-oppgjørene - to av dem 0-7-tap - og som vant VM så sent som i 2010, i det mesterskapet da Norge faktisk slo tsjekkerne 3-2 i det innledende gruppespillet.

Men selv om Norge heller ikke denne gangen klarte å score mot tsjekkerne, holdt vi dem målløse i tre hele perioder, og sikret seg et svært viktig poeng i gruppespillet med 0-0 etter ordinær tid.

- Et vanvittig resultat

- Det er et vanvittig resultat av de norske gutta, utbrøt Eurosport Norge-kommentator Jørgen Klem da de 60 ordinære minuttene var spilt, og la til:

- Og det er fortjent, også, etter hvordan de har spilt i dag.

I spilleforlengningen, med tre mot tre på isen, scoret tsjekkerne til slutt i det tredje av fem minutter, og sikret dermed 1-0-seieren i overtiden. Det tar ikke fra de norske gutta en enorm prestasjon mot verdensmesterne fra 2010.

- Å ta poeng mot Tsjekkia her kan være gull verdt, sa Eurosport-kommentator Jørgen Klem.

- De var nervøse

Det var skuffede norske spillere som møter tv-kanalen etter matchen.

- Det er surt nå. Jeg synes vi gjør tre gode perioder, og det er fullt fortjent at vi er med hele veien, sier Niklas Roest.

- De straffer oss hardt når vi går oss bort litt her. Vi var bra defensivt, Lars (Haugen) sto jævlig bra. Med litt flyt kunne vi faktisk tatt tre poeng i dag, mener han.

Norges bestemann, keeper Lars Haugen, trodde på seier hele veien. Han innrømmer at det vil ta tid å komme over den avgjørende scoringen.

- Den sitter nok i godt utover kvelden, i hvert fall. Det var kjedelig. Jeg var sikker på at vi skulle vinne her nå, sier Haugen til Eurosport Norge.

- De var merkbart nervøse, de tsjekkerne, på slutten. De var ikke komfortable.

Kjempesjanse for Olimb

Et oppofrende norsk lag sto godt imot i den første peioden i AccorHotels Arena i Paris, selv da tsjekkerne presset voldsomt i en fireminuttersperiode der Norge var i undertall.

På tampen av omgangen sikret Norge seg overtallsspill, og kontrollerte inn 0-0 etter den første perioden.

Knappe åtte minutter ut i andre periode fikk det norske laget spille fem mot tre i 24 sekunder, men først da tsjekkerne fikk én av de to utviste spillerne tilbake på isen kom Norges gigantsjanse. Ken André Olimb mottok pucken fra storebror Mathis rett foran mål, men fikk ikke styrt pucken i mål.

- Avgjørende redning

Norge var mer med i kampen nå, og satte tsjekkerne delvis under press selv med like mange mann på isen, men pasningene sviktet litt for ofte, og målene uteble begge veier.

Det burde likevel Norge være best fornøyd med: Fem minutter før ferdigspilt andreperiode viste skuddstatistikken 20-5 i Tsjekkias favør.

NORGES BESTE: Keeper Lars Haugen sto en enorm kamp bakerst for Norge.

Minuttet før andre periode var over kom Tsjekkia til sin hittil største sjanse i kampen, da Jakub Voracek ble spilt fri. En glimrende Lars Haugen holdt imidlertid beinet nede og reddet skuddet.

- Det er veldig, veldig avgjørende, sa Eurosport Norges ekspertkommentator Espen «Shampo» Knutsen.

- Tar det alle dager i uka

- Vi er ikke veldig imponert over dette tsjekkiske laget, oppsummerte hovedkommentator Jørgen Klem etter at den andre perioden dermed også endte målløst.

- Jeg synes vi forsvarer oss bra. 0-0 mot Tsjekkia er et bra utgangspunkt før siste periode. Vi tar det alle dager i uka, sa Mats Rosseli Olsen til Eurosport Norge etter to perioder.

Og Norges spill ble bare bedre og bedre utover i matchen. I tredje periode var det de norske gutta som tok initiativet, og ved flere anledninger var de rødkledde nær ved å sette pucken i mål.

- Tsjekkia sliter «big time» mot Norge. Det er bare å hylle de norske gutta. Dette er så moro å se på! utbrøt Jørgen Klem.

Det så imidlertid ut til å vekke tsjekkerne, som plutselig satte inn et stormløp mot det norske buret. Men de gangene laget trengte gjennom den norske forsvarsmuren, var Lars Haugen på plass og reddet avslutningene fra Tsjekkia.

Likt på tabellen

Fire og et halvt minutt før full tid fikk Sander Holden sjansen til å avgjøre kampen, men kontringen med to mot én endte med avslutning utenfor buret.

De siste minuttene satte Tsjekkia inn et alvorlig press, men det norske laget fikk ryddet unna og sikret ett poeng for 0-0-resultatet etter ordinær tid.

I spilleforlengningen scoret altså Jan Kovar, etter å ha plukket opp en retur, og sikret Tsjekkia to poeng med 1-0-seieren.

Det betyr at både Tsjekkia, Finland og Norge står med sju poeng i VMs gruppe B etter at fire av sju kamper er ferdigspilt. Norges neste kamp er mot nettopp Finland på lørdag.