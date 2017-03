Norge på fjerdeplass - Tande raste mot rennledelsen

ANNONSE

Norge havnet utenfor seierspallen i Raw Air-lagkonkurransen i Holmenkollen lørdag.

Østerrike gikk til topps med 12,5 poeng margin til Tyskland. Polen tok tredjeplassen, bare fem tideler bak tyskerne, men 3,6 poeng foran den norske kvartetten.

Andreas Stjernen, Robert Johansson, Daniel-André Tande og Johann André Forfang hoppet for Norge.

Forfang landet to hopp på 127,5 meter. Han er beste nordmann i Raw Air sammenlagt på en delt åttendeplass. Tande følger like bak som nummer ti, mens Stjernen ligger et hakk under der igjen.

Mektig irritert



Johansson og Tande slet med tunge forhold i sine første hopp, og særlig sistnenvte var forbannet over at han fikk klarsignal under lite fordelaktige vindforhold.

Overfor NRK antydet han at konkurrentene ble gitt fordeler, og at han gang på gang har blitt utsatt for «møkkaforhold» i konkurranser den siste tida.

- Jeg blir jævlig irritert når jeg gang på gang får sånne møkkaforhold. Det begynner jeg å bli jævlig lei av. Det virker som de prøver å ødelegge sjansene mine med vilje nesten. Jeg blir så irritert, tordnet Tande.

Etter et bedre andrehopp på 131 meter hadde Kongsberg-hopperen besinnet seg noe.

- Jeg føler vi taper både podiet og masse poeng når to på laget får ordentlige møkkaforhold. Det er synd, men vi får ikke gjort noe med det, bemerket Tande overfor NRK.

På spørsmål om utbruddet og slakten av rennledelsen etter førstehoppet modererte han seg noe etter fullført konkurranse.

- Det var bare reint raseri og sånt som faller inn. Det er jo lett å tenke tanker når man er forbanna, fortsatte Tande.

Nedtur etter god start

Østerrike var også i kortvarig trøbbel etter et godt første hopp. Men ankermann og VM-konge Stefan Kraft slo kraftig tilbake mot konkurrentene med 133 meter i første omgang og 134,5 meter i det andre hoppet.

Andreas Stjernen hoppet 131 meter i første omgang. Han skaffet Norge en foreløpig ledelse, men Sprova-hoperens lengde ble seinere slått grundig da favorittene Tyskland, Østerrike og Polen sendte sine første kort ut i bakken.

Aller lengst var Michael Hayböck (Østerrike) og Markus Eisenbichler (Tyskland) som begge landet på hele 140 meter.

Med lavere fart landet Robert Johansson på skuffende 114,5 meter som Norges andremann. Det tre nasjonene foran Norge hoppet alle 8-10 meter lengre, noe som betydde at Norge lå over 15 poeng bak pallen allerede etter to puljer.

Daniel-André Tande greide som nevnt heller ikke å strekke seg til de helt store lengden i første omgang under vanskelige forhold. Østerrikernes tredje hopper, Markus Schiffner, skuffet også med bare 117,5 meter. Det førte faktisk Tande og Norge opp på en midlertidig tredjeplass.

Men Krafts storform var altså nok til å rette opp de noe kortere hoppene, både i første og andre hoppomgang.