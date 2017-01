Norge på pallen i Ruhpolding

ANNONSE

Kaia Wøien Nicolaisen, Hilde Fenne, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu sikret en overraskende norsk tredjeplass på stafetten i Ruhpolding torsdag.

De norske jentene klarte seg med ett ekstraskudd og var med i kampen om seieren helt til det var igjen et par hundre meter.

Tyskland vant, mens Frankrike ble nummer to.

Norge ledet etter siste skyting, men Marte Olsbu måtte se tyske Laura Dalhmeier forsvinne i det fjerne i siste motbakke.

- Hun lekte egentlig med meg hele løpet. Jeg bare ventet på at hun skulle komme, så rykket hun så sykt at jeg ikke hadde sjanse. Det var kjedelig. Jeg følte jeg var veldig offensiv på skytingen, spesielt. Jeg skjønte at hvis jeg skulle ha noen sjanse, måtte jeg skyte raskt og bra i forhold til Dahlmeier, men jeg fikk ikke stor nok luke, dessverre, sa Olsbu til NRK.

(artikkelen fortsetter under bildet)

STERK SKYTING: De norske jentene trengte kun ett ekstraskudd i løpet av torsdagens stafett.

Fantastisk skyting

Wøien Nicolaisen gikk første etappe for Norge og skjøt fullt på begge skytingene. 28-åringen vekslet på niendeplass - et snaut halvminutt bak ledende Finland.

Les også: Payet til bort fra West Ham

I liket hed Wøien Nicolaisen leverte Hilde Fenne strålende både på liggende og stående skyting.

På vei inn mot veksling gikk imidlertid Fenne i bakken etter at tyske Maren Hammerschmidt på frekt vis forsøkte å presse seg forbi 23-åringen i en sving.

Les også: Bjørndalen troppe knapt det han så: - Overbevist om at det var kjørt

Fenne falt

Fenne sendte dermed Tiril Eckhoff ut snaue ti sekunder bak ledende Tyskland ved veksling. Hun ville imidlertid ikke skylde på Hammerschmidt for fallet på siste runde.

(artikkelen fortsetter under bildet)

FALT: Hilde Fenne.

- Det var vel jeg som var dårlig til å kjøre, så kom hun i litt større fart. Jeg tråkket vel oppå skiene hennes og bare skled over. Det er vel sånn det er å stå på ski. Man må være frampå og offensiv, skal man komme seg rundt.

Eckhoff trengte ett ekstraskudd på den liggende skytingen, men skjøt fullt på stående og vekslet dermed i tet, fem sekunder foran Ukraina og Italia. Frankrike og Italia fulgte ti sekunder bak Norge.

Marte Olsbu leverte strålende på begge skytinger og hadde ti sekunder på tyske Laura Dahlmeier etter siste tur innom standplass.

Dahlmeier hentet imidlertid inn Olsbu relativt raskt og på de siste hundre meterne måtte 26-åringen se både Tyskland og Frankrike forsvinne forbi.