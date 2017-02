Norges nye VM-drakt skaper problemer. Nå tar klesprodusenten grep

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): Da Falla tok VM-gull på sprinten torsdag, var det ikke i landslagets flunkende nye skidrakt. Hun valgte å gå i den gamle.

Northug hadde på sin side klippet opp øvre del av ryggen.

- Petter liker dressen godt, men klippet den opp fordi den var litt trang, opplyser landslagets medieansvarlig Gro Eide overfor Nettavisen.

På lørdagens 15-kilometer valgte både Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg å gå med den gamle dressen.

- Følte seg ikke bekvem

Drakten, som er blitt fremholdt som et hemmelig våpen for de norske løperne, har dermed fått en noe skeiv start på mesterskapet.

Landslagstrener Roar Hjelmeset forteller at Falla rett og slett ikke likte passformen til den nye drakten.

- Hun følte seg ikke helt bekvem i den overdelen, det var nok problemet. Det var ikke noe dramatikk i det, det kan godt hende hun får den på seg senere i mesterskapet, sier han til Nettavisen.

Øystein Bråta er direktør i Active Brands, selskapet som eier Bjørn Dæhlie-merket. Han er passende nok på skitur når Nettavisen ringer, men har fått med seg innkjøringsproblemene til den nye drakten.

Løpere blir ikke tvunget

Bråta hevder de generelt har fått gode tilbakemeldinger fra løperne.

- Men Maiken har gitt tilbakemelding på at den er litt trang i halsen. Vi skal nå gjøre noen tilpasninger for henne, sånn at det skal være justert til neste renn. Det er ikke noe mer dramatisk enn det, sier han til Nettavisen.

VANT I GAMMEL DRAKT: Maiken Caspersen Falla.

Han røper at de nå åpner for at løperne selv kan velge å gå med den gamle drakten utover i mesterskapet. Et påbud om å bruke den nye drakten er ikke aktuelt.

- Om andre løpere ikke føler seg trygge nok på den nye dressen vil vi selvfølgelig la de gå med sesongens landslagsdress. Den er definitivt også rask nok til å ta VM gull i, sier han.

- Det er vanskelig å lage en dress som passer til alle. En medium er ikke nødvendigvis en medium, legger han til.

Sender egen skredder

Bråta opplyser at de nå har sendt en skredder til Finland for å unngå nye problemer utover i mesterskapet.

- Han kommer til å gjøre de nødvendige tilpasningene for de som ønsker det, sier Bråta.

- Var dere skuffet over at Falla ikke vant med den nye drakten?

- Nei, vi mener fortsatt at den nye drakten er verdens raskeste og råeste drakt, men vi er bare glad for at hun vant uansett om det var i gammel eller ny dress. Hun er så overlegen at det hadde blitt urettferdig om hun gikk med den nye drakten for da hadde det blitt enda større avstand. Hun blir bare enda bedre neste gang, sier han med et flir.

Lørdag er det 15-kilometer for damer og 30-kilometer for herrer. Ifølge Gro Eide er det usikkert om flere løpere dropper den nye VM-drakten i disse rennene eller utover i mesterskapet.

VM varer frem til femmila søndag 05. mars. Nettavisen er i Finland og dekker mesterskapet til siste slutt.

