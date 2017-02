ANNONSE

Fem lag vekslet samtidig ut på den siste etappen under søndagens sprintstafett under prøve-OL i sørkoreanske Pyeongchang.

Blant dem var Norges førstelag med Anna Svendsen og Silje Øyre Slind. Den norske duoen var med i teten helt inn til oppløpet, men der ble Maria Nordström for sterk for Slind og sørget for at Sveriges førstelag stakk av med seieren. Nordström gikk sammen med Elin Mohlin.

Tredjeplassen gikk til USAs førstelag med Sophie Caldwell og Ida Sargent. Den amerikanske duoen slo sine landsmenn Caitlinn Patterson og Elizabeth Stephens i spurten om den siste plassen på pallen.

Norges andrelag med Emilie Kristoffersen og Kari Vikhgen Gjeitnes endte på sjetteplass, 35 sekunder bak det svenske vinnerlaget.

Begge de norske lagene tok seg komfortabelt videre fra semifinalene.