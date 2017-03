Norsk nedtur på femmila

ANNONSE

LAHTI/OSLO (Nettavisen): Martin Johnsrud Sundby lyktes heller ikke søndag med å sikre seg sitt første VM-gull på femmila i Lahti.

Alex Harvey vant VMs avslutningsdistanse foran Sergej Ustjugov, mens Matti Heikkinen ble nummer tre.

Martin Johnsrud Sundby ble nummer fem, og de norske gutta må dermed reise hjem fra Finland med kun ett gull - fra stafetten.

- Det hviler en forbannelse over norsk herrelangrenn og det å ta gull i VM i Lahti på distanse, kommenterte Torgeir Bjørn på NRK.

Laginnsatsen på femmila var det imidlertid lite å si på, med fem nordmenn blant de elleve beste.

Sundby: - Dødskjipt



Petter Northug var med helt til det ble kjørt hardt i front de siste par kilometerne og endte på åttendeplass.

- Jeg følte meg grei. Det var årsbeste formmessig. Man kjenner at man mangler et høydeopphold for å være i rå form. Det er litt surt når man er med på nachspielet her. Da ønsker man jo å komme først i mål, men jeg følte meg bra, og det var nære, sa Northug til NRK.

Martin Johnsrud Sundby la ikke skjul på skuffelsen etter at medaljen røk.

- Jeg er kjempeskuffet og lei meg for at jeg ikke klarer å nå opp i dag. Jeg har prøvd å bruke noen minuttre for meg selv inne i bua nå og se på hva jeg kunne gjort annerledes og hvordan jeg kunne løst det, men jeg synes jeg gjorde alt jeg kunne. Jeg gjorde et ærlig forsøk og gikk "all in", men klarte det ikke. Jeg synes det er dødskjipt akkurat nå.

Gløersen gikk ut hardt



Etter passering 6 kilometer bestemte Anders Gløersen seg for å lage litt liv og røre på søndagens avslutningsdistanse i VM.

30-åringen stakk nemlig fra resten av feltet, og på det meste var Gløersen så mye som 20 sekunder foran resten av feltet.

Fra passering 15 kilometer begynte imidlertid hovedfeltet sakte, men sikkert å kjøre inn Rustad IL-løperen.

Da det nærmet seg halvgått løp ble det tydelig at Martin Johnsrud Sundby ville ha opp tempoet for å kvitte seg med de beste spurterne.

DE TRE BESTE: Alex Harvey jubler etter å ha vunnet spurten mot Sergej Ustjugov og Matti Heikkenen.

Harvey spurtet til gull

Det var antydninger til at feltet var i ferd med å sprekke opp, men Sundby klarte ikke riste av seg spurtkanonene.

Det endte med at Alex Harvey, Sergej Ustjugov og Matti Heikkenen ble for sterke på oppløpet.

Også Andrew Musgrave lurte seg foran Martin Johnsrud Sundby på slutten.

Sjur Røthe ble nummer seks, mens Petter Northug ble nummer åtte. Hans Christer Holund tok tiendeplassen, rett foran Anders Gløersen.