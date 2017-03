Norsk seier i lagkonkurransen

ANNONSE

Robert Johansson har blitt Norges nye hoppstjerne mot slutten av årets sesong. I Vikersund, under Raw Air forrige uke, satt han ny verdensrekord med 252 meter. Den ble slått av østerrikeren Stefan Kraft like etter. Kraft hoppet 253,5 meter.

I Planica, lørdag, beviste Johansson nok en gang at han er en av verdens aller beste skiflygere. Allerede i prøveomgangen hoppet nordmannen med den karakteristiske barten ned til 250 meter. Det var ny bakkerekord i den slovenske monsterbakken. Også denne rekorden ble dog tatt av Kraft, som hoppet 251 meter i sitt siste hopp, lørdag. Kamil Stoch landet like etter på 251,5 meter, men var nedi bakken med rumpa.

I første omgang av lagkonkurransen fulgte Johansson nok en gang opp, og strakk seg til 246 meter. I finaleomgangen la han på en halvmeter, og landet på 246,5 meter. Johansson var dermed den beste hopperen totalt i lørdagens renn.

Dermed var han med på å sikre norsk seier i lørdagens lagkonkurranse. Tyskland ble nummer to og Polen ble nummer tre.

Vurderte å legge opp

I NRKs kommentatorboks lot man seg imponere av Johansson, lørdag.

- Det er kjempebra! Han leverer igjen. For en skiflyger han er, Robert Johansson. Det er nesten ikke til å tro, kommenterte NRKs hoppkommentator Christian Nilssen.

- Jeg prøvde meg på nedslag på 246, etter å ha kommet skikkelig, skikkelig høyt, så dette var bare herlig, mente hovedpersonen selv etter sitt første hopp for dagen.

27-åringen hadde en tung fjorårssesong, og innrømmer til NRK at han faktisk vurderte å legge opp før årets sesong. Det er han glad for at han ikke gjorde.

- Jeg må bare takke alle som er rundt meg nå. Det har vært en helt rå dag. Dette er jo helt tullete. Det føles utrolig bra. For en opplevelse det har vært! Jeg angrer ikke et sekund på at jeg fortsatte som hopper, sier Johansson til NRK.

Fornøyd hoppsjef

Hoppsjef Clas Brede Bråthen var strålende fornøyd etter lørdagens seier.

- Det er helt fantastisk. Fantastisk av alle gutta, og ikke minst av Robert. Her har vi tatt ut vår antatt beste mann. Likevel utklasser vi de andre landene. Det viser hvilket potensial som ligger i denne troppen, sier Bråthen til Nettavisen etter rennet.

Daniel André Tande ble altså vraket til lørdagens renn.

Tre gode hopp

En som ikke ble vraket, var Johann André Forfang. Han hoppet også strålende for det norske laget i sola i Planica, og strakk seg ned til 237 meter i første omgang. Anders Fannemel landet på 229,5 meter i sitt første hopp.

Den eneste norske som skuffet noe i førsteomgangen, lørdag, var sistehopper Andreas Stjernen. Stjernen landet på 216,5 meter. Det førte til at Norge mistet ledelsen som de tre andre hopperne hadde opparbeidet.

Etter én omgang ledet dermed Tyskland, 2,1 poeng foran Norge.

Avgjorde i finalen

I den andre omgangen landet altså Johansson på 246,5 meter. Forfang fulgte opp med et hopp på 233 meter.

Fannemel hoppet også strålende, med sine 232 meter. Da var det bare å sikre inn seieren for Stjernen. Han landet på 227,5 meter.

Dermed endte det til slutt med norsk seier i sesongens siste lagkonkurranse.

Søndag er det individuell konkurranse i monsterbakken i Slovenia. Der vil Johansson være storfavoritt etter det han har vist, lørdag.