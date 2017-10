Norske skistjerner reagerer på lønnskutt

Martin Johnsrud Sundby og andre som vinner skirenn vil tjene mindre penger, etter at Det internasjonale skiforbundet reduserer pengepremiene til de beste.

Premiepengene for langrennsløperne skal kommende sesong fordeles på 20 i stedet for 10 løpere, både i enkeltrenn og sammenlagt i tourer, skriver NRK.

Fordelingen tas i hovedsak fra pengepremien til de to beste. I et vanlig verdenscuprenn reduseres vinnerpremien fra 121.000 til 81.000 kroner, mens det i Tour de Ski reduseres fra 729.000 kroner til 445.000 kroner

Endringen skjer fordi rundt 80 prosent av utøverne har svart at de ønsket en omfordeling der flere løpere fikk sin del av premiepotten, ifølge Åge Skinstad. Han er Norges representant i verdenscupkomiteen i Det internasjonale skiforbundet (FIS).

- Latterlig

De norske løperne er derimot ikke imponert over endringen.

– Vi må vel være det eneste yrket i verden som har gått ned i lønn/premiepenger fra 1995 og fram til i dag, sier Martin Johnsrud Sundby, som står med to Tour de Ski-seirer.

Også Emil Iversen og Didrik Tønseth er imot.

– Enten går du verdenscup for å prøve å få verdenscuppoeng, det får du om du er topp 30. Ellers går du verdenscup for å kjempe om en topp 10-plassering, da får du bra med poeng og noen tusenlapper, vel fortjent.

– Ellers går du verdenscup for å kjempe om seieren, da er du best i verden og fortjener godt betalt for det. Da blir det latterlig å ta fra dem som presterer best for å gi til dem som presterer ok, sier Iversen til NRK.

Sarkastisk Northug

Petter Northug svarer med sarkasme.

– Jeg foreslår et betalingssystem inn til FIS der førsteplass betaler minst og sisteplass betaler mest. Sånn sett blir man straffet for å gå sakte og må krige for å unngå for stor innbetaling til FIS, sier han.

Eirik Brandsdal sier han ikke har noen sterke meninger, men at han ikke synes det gjør noe at pengene deles blant flere.

(©NTB)

Mest sett siste uken