USIKKER: Petter Northug erkjenner at Finn Hågen Krogh kan frata ham ansvaret med å gå ankeretappen for Norge i VM. Her avbildet i forbindelse med Uglarennet i Trondheim tidligere i januar. Foto: Ole Martin Wold (NTB scanpix)

Northug: - Må vise at jeg er i form

Føler seg ikke sikker på å få sisteetappen i Lahti.