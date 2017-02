Northug ble knust av Dyrhaug i kretsmesterskap

ANNONSE

Det skriver langrenn.com. Dyrhaug viste knallform i Selbuskogen kun dager etter at det ble kjent at han ble vraket til VM-tremila til fordel for Finn Hågen Krogh.

– Det føles urettferdig. Jeg føler at jeg burde vært en del av det laget. Det har vært to veldig tunge dager siden jeg fikk vite det, sa Dyrhaug til NTB torsdag.

Tre dager senere knuste trønderen flere sterke navn under rennet i Selbuskogen, som hadde status som kretsmesterskap i Sør-Trøndelag.

Blant dem var VM-lagkamerat Petter Northug, som etter høydesmellen tidligere denne sesongen valgte å legge mesterskapsoppladningen til hjemlige omgivelser.

31-åringen var ifølge KM-resultatlista 1.25 minutter bak suverene Dyrhaug. Magnus Stensås ble nummer tre, 2,17 bak Dyrhaug. Tomas Northug ble nummer sju, 3 minutter og 16 sekunder bak teten. Yngstebror Northug, Even, ble nummer 16.

Talentfulle Anne Kjersti Kalvå fra Lundamo, som deltok for Norge under U23-VM tidligere denne måneden, vant kvinneklassen i Selbuskogen.

