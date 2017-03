Northug fillerister Løfshus - tror han kan forsvinne

ANNONSE

- Han har tråkket opp sin egen grav denne sesongen. Jeg trenger derfor ikke å si så mye, egentlig. Jeg tror fort at han kan forsvinne fra den stillingen han har nå, sier Petter Northug (31) til Dagbladet.

Han snakker om landslagssjef for langrenn, Vidar Løfshus, som denne vinteren har måttet tåle en del kritikk.

Måtte beklage uttalelse

Det vakte blant annet oppsikt da han kom med et utspill om at mediene var skyldige i Therese Johaug-saken . Det endte med at han la seg flat og beklaget egne uttalelser

Han har også fått kritikk for sin behandling av Emil Iversen etter at han falt fra et mulig VM-gull på lagsprinten. Iversen - som i forkant av mesterskapet var selvskreven på både 15 kilometeren og stafetten - ble vraket.

Det fikk Northug til å rase. Han kalte vrakingen en skandale.

På Facebook gjorde 31-åringen i forrige uke narr av Løsfhus i en såkalt påskequiz-video. Bakgrunnen var at han hadde blitt vraket fra Tour de Canada, og selv da Martin Johnsrud Sundby trakk seg, ble trønderen kun forfremmet til reserve.

Tror andre kan gjøre en bedre jobb

Northug er overfor Dagbladet klar på at han personlig mener det finnes andre som kan gjøre en bedre jobb enn Løfshus, og uttaler at han vet om folk i Norge som er bedre rustet til stillingen.

Han sier likevel at han tror Løfshus har mye som gjør at han kunne passe i en annen posisjon.

Løfshus sier til avisen at han synes det er hyggelig at Northug krediterer hans kompetanse, men legger til at Northug som landslagsløper godt vet at det ikke bare er langrennssjefen som tar ut laget alene.









