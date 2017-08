Northug forsterker laget

Petter Northug utvider støtteapparatet sitt til OL-sesongen.

Den norske langrennsstjernen henter inn Vidar Undebakke som servicemann, skitester og sjåfør.

Det bekrefter Northugs manager Are Sørum Langås til VG.

Underbakke har selv vært aktiv langrennsløper og representerte Strindheim i enkelte nasjonale renn forrige vinter. I tillegg kan han vise til en mastergrad i treningsfysiologi ved NTNU.

Samtidig som Northug henter inn Undebakke, kommer trener Stig Rune Kveen til å få en noe mindre rolle i laget. Kveen kommer i stedet til å bruke mer tid som skilærer ved Meråker videregående skole.

– Vidar kommer inn og hjelper til som en slags kompensasjon for at jeg blir mer Meråker-basert for å jobbe på skigymnaset der. Da har vi behov for å få inn en mann som kan bistå i den daglige treningen og hjelpe Petter med praktiske ting, slik at han får gjort en bra treningsjobb. Vidar blir min forlengede arm. Det er bare positivt det, sier Kveen til VG.

Forrige sesong ble en fiasko for Petter Northug. Den norske langrennsstjernen ble overtrent like før sesongstart og klarte ikke komme seg tilbake i form når vinterens store høydepunkt med VM i Lahti startet i februar. Resultatet ble null medaljer for nordmannen.

Kommende vinter er det OL i Sør-Korea som står for tur, og det er en revansjelysten Northug som allerede er i gang med oppkjøringen til kommende vinter.