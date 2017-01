Northug langt bak de beste i Falun

ANNONSE

Petter Northug skulle egentlig ikke gå 30-kilometeren i Falun, søndag. Sykdom hos Didrik Tønseth gjorde likevel at 31-åringen fikk muligheten.

Tremila var likevel ikke noen suksess rent resultatmessig for Northug, som trolig brukte rennet som en hardøkt inn mot VM i Lahti i slutten av februar.

Allerede tidlig i rennet ble det luker opp til teten, og da løperne passerte 16,5 kilometer, var avstanden opp til teten på over 40 sekunder.

I mål var Northug hele 3.10,6 bak vinneren, Emil Iversen. Northug ble til slutt nummer 31.

- Får et løft av slike løp

Nordmannen innrømmer at det ble hardt å møte de beste i verden igjen.

- Jeg prøvde å være med så lenge som mulig. Det var tøft ute på fjerderunden. Det gikk forholdsvis fort i hovedfeltet spesielt mot spurtene. Da ble det tungt. Jeg berget sånn delvis greit. Det var et greit resultat å ta med seg videre, sier han til NRK etter 31.-plassen.

- Kommer du i form til VM? Hvordan skal du komme i form?

- Når man ikke har konkurrert på en stund, får man et veldig løft av et sånt løp. Jeg vet at når jeg får noen konkurranser i NM og en liten periode i høyden igjen, får jeg enda et løft. Så får vi håpe at det er godt nok til å være i bra form i Lahti. Jeg er i hvert fall positiv til at jeg skal klare å bygge en liten formtopp. Den kommer ikke til å vare lenge, men planen er at jeg skal være i form under de dagene det er mesterskap i Finland.

Northug er ikke bekymret før det kommende mesterskapet.

- Bekymring har jeg sluttet med i livet, men jeg ser på det jeg kan gjøre frem mot VM. Planen er å jobbe ut ifra de dagene jeg har og ut ifra den planen jeg har. Jeg troen på at jeg skal bygge en formtopp til Finland, avslutter 31-åringen.

- Må levere i NM

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er ikke spesielt sjokkert over Northugs resultat.

- Dette er ikke spesielt overraskende, kommenterte han underveis i rennet.

Bjørn tror likevel at det begynner å haste for skistjernen med tanke på VM-formen.

- Om seks dager, under tremila i NM, da må vi se en helt annen Petter. Der må han levere, om han har tenkt å gå denne distansen i VM, mente Bjørn.

- Ikke i god nok form

Landslagstrener Tor Arne Hetland har god tro på at Northug kan komme i form til VM.

- Petter prøvde alt han kunne i starten i dag, men han er ikke i god nok form til å holde følge på dette nivået akkurat i dag. Men det er fortsatt omtrent en måned igjen til sprinten i VM, så han har god tid, sier Hetland til NRK etter målgang.

Nå er Hetland klar på at landslagsledelsen ønsker å samarbeide med Team Northug for å få han i form til Lahti-VM.

- Vi kommer til å gjøre det vanlige. Vi skal sparre sammen med teamet til Petter, så finner vi den beste løsningen.

På spørsmål om Northug får gå verdenscup i Otepää like før VM, er Hetland klar.

- De løperne som skal gå i VM får velge å gå i Otepää om de ønsker det.

Trengte gjennomkjøring

I forkant av søndagens renn, har Northug-leiren uttalt at dette løpet var et viktig renn for 31-åringen, for at VM-formen skal komme.

- Han har gitt klar beskjed til landslagsledelsen at han behøver disse gjennomkjøringene for å komme i god form til VM, raste trener Stig Rune Kveen da Northug først ble vraket til rennene i Falun.

Kvalifisert til to distanser

Northug er forhåndskvalifisert til å gå sprinten og femmila i VM, ettersom han er regjerende mester. På de andre distansene, derimot, må han overbevise landslagsledelsen for å få lov til å gå.

Det er også for første gang på ti år diskusjon rundt hvem som skal gå ankeretappen på Norges stafettlag. Finn Hågen Krogh har nemlig vist seg meget sterk de gangene han har fått muligheten til å gå sisteetappen denne sesongen.