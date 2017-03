Northug med nytt stikk mot Løfshus

ANNONSE

Petter Northug har ikke lagt skjul på sin misnøye med noen av avgjørelsene langrennssjef Vidar Løfshus har tatt den siste tiden og 31-åringen har flere ganger kommet med kritikk mot Løfshus.

Nylig ble det klart at Northug ikke er tatt ut til Tour de Canada og selv da Martin Johsnrud Sundby trakk seg fra verdenscupavslutningen, ble trønderen kun forfremmet til reserve til troppen som får reise dit.

Nytt stikk

På sin egen nettside, tvsporten.no, kommer Northug onsdag med et nytt stikk i retning Løfshus. Det via en såkalt påskequiz-video.

Northug spør sine seere følgende:

«Hvor mange individuelle OL- eller VM-gull i seniorsammenheng har herretroppen som Vidar Løfshus tok ut til Tour de Canada?».

Det riktige svaret er for øvrig null OL- og VM-gull.

Northug har på sin side har vunnet åtte individuelle OL- og VM-gull i løpet av karrieren. Han har OL-gull fra femmila i Vancouver i 2010, samt sju individuelle VM-gull fra ulike distanser på merittlisten.

Posten på Facebook har fått rundt 166 reaksjoner i løpet av kort tid. Northug har rundt 435.000 følgere på det populære nettsamfunnet.

Da det ble kjent at Northug ikke skulle få gå i Canada, uttalte trener Stig-Rune Kveen følgende om uttaket til Trønder-Avisa:

- Vi er, mildt sagt, veldig uenig i uttaket, sa Kveen.

Løfshus-bløff



Også da Northug ble vraket til verdenscuphelgen i Falun forkant av VM, reagerte 31-åringens leir kraftig på valget Løfshus hadde tatt.

Også under VM i finske Lahti tok Northug et kraftig oppgjør med Løfshus og mente blant annet at langrennssjefen bløffet da han sa seg fornøyd med at det ikke ble noen individuelle VM-gull på herresiden i VM.

- Jeg tror ikke Løfshus er ærlig når han sier det. Jeg tror han bløffer. Jeg vet at Vidar ikke er fornøyd med at det ikke ble individuelt gull. Såpass godt kjenner jeg ham, jeg har jo gått på lag med ham, sa Northug.

- Skal ikke skje



Han gikk også hardt ut mot måten langrennssjefen hadde håndtert pressen under mesterskapet i Finland. Rett i forkant av Lahti-VM gikk nemlig Løfshus hardt ut mot pressen og kom med flere beskyldninger.

Han hevdet blant annet at media hadde skyld i at Therese Johaug hadde blitt tatt i doping. Dette måtte Løfshus senere gå ut og beklage.

- Det blir diskutert. Å ta opp en sånn ting i forkant av et mesterskap er hoderystende. Det skal ikke skje fra en leder. Men det tror jeg Vidar har skjønt selv. Det går ikke an å holde på sånn, sa Northug ifølge TV 2.

Vasser i tilbud



Tidligere onsdag skrev NTB at Northug, etter varkingen til Tour de Canada, ikke står uten tilbud om å gå andre renn.

31-åringen vasser nræmest i tilbud om å gå ulike showrenn, turrenn og andre skirenn ut den inneværende sesongen.

- Vi merker stor pågang, og det er hett som aldri før rundt omkring. Det er tydelig at han er populær selv om han har hatt en dårlig sesong. Petter kan ikke være med på alt, men han er flink til å bidra og stille opp for skisporten, sq treneren Stig Rune Kveen til NTB.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!