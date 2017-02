Northug om Halfvarsson: - Han har vært bitter siden Falun

ANNONSE

LAHTI (Nettavisen): - Jeg tror aldri Petter kommer tilbake til sitt beste, sa Halfvarsson til Nettavisen tirsdag.

Northug har som kjent hatt en trøblete vinter, noe som endte med at han trakk seg fra alle VM-øvelser med unntak av sprint og femmil der han er forhåndskvalifisert.

På onsdagens pressekonferanse fikk Northug anledning til å svare på svenskens påstand.

Og som vanlig lot han ikke sjansen gå fra seg.

- Vi er ganske like der, Calle og jeg, han har jo egentlig ikke prestert som senior. Han har vært bitter siden VM i Falun, vi har merket det på «attituden» og holdningen hans. Vi gjorde jobben vår og slo ham da det gjaldt som mest, og det preger ham tydeligvis, sier Northug til Nettavisen med et flir.

Halfvarsson var også klar på at han, hvis han får gå sisteetappe på stafetten for Sverige, heller vil møte Johannes Høsflot Klæbo (20) enn Finn Hågen Krogh nå som Northug er ute av dansen.

På spørsmål fra Nettavisen om hva Northug tenker om den uttalelsen, svarer han slik:

- Det passer meg bra, jeg begynner å bli rimelig lei av å slå Calle på sisteetappe i mesterskap, jeg unner en annen løper å få den samme følelsen. Vi har tre mann her som kan gjøre det samme, men jeg tviler på at Calle får lov til å gå sisteetappe for Sverige igjen, sier Northug på sedvanlig vis.

Mirakel for Northug?



Selv er veteranen litt usikker på formen foran det som kan bli hans eneste VM-øvelse, torsdagens sprint.

Northug har i utgangspunktet vraket seg selv til flere distanser i dette VM, og er kun klar for sprinten og femmila, der han er tittelforsvarer.

- En sprint i mesterskap er alltid spennende. Jeg gikk bra her i fjor i prøve-VM og må gjenskape noe av det jeg gjorde da. Jeg tipper det blir et norsk preg i finalen på både herre- og dame-siden. Jeg håper jeg er i toppen og kjemper med disse som er her, sier han.

NORTHUG-RIVAL: Calle Halfvarsson.

Northug venter imidlertid tøff konkurranse fra de andre norske.

- Jeg har siktet meg inn på torsdag, det er min mulighet. Jeg vet at alt kan skje, og jeg trives i Lahti. Jeg gjorde det bra her i fjor, og håper å utgjøre et lite mirakel, men det er mange om beinet. Skøytesprint har aldri vært tøffere, så alt må klaffe for min del, sier Northug om torsdagens renn.

Det norske sprintlaget består av Petter Northug, Johannes Høsflot Klæbo, Emil Iversen, Finn Hågen Krogh og Sindre Bjørnestad Skar.

Northug-skryt til Klæbo



Spesielt ungguteen Klæbo er det store forventinger til i årets VM.

- Jeg tror nok at de største forventningene, setter jeg til meg selv. Jeg har mål om å ha en topp dag torsdag og være med og kjempe om en finale, sier unggutten på onsdagens pressekonferanse.

DISSE GÅR SPRINT: Sindre Bjørnestad Skar t.v, Emil Iversen, Finn Hågen Krogh, Johannes Høsflot Klæbo og Petter Northug.

- Har du funnet ut hvordan du skal løse sprintløypa taktisk, Klæbo?

- Jeg har ikke bestemt meg, vi skal teste løypa senere onsdag, og da får man litt svar på hvordan vi skal løse det. Vi skal teste litt ulike metoder, og jeg har ikke bestemt meg ennå, sier han til Nettavisen.

Northug er blant dem som har stor tro på unggutten.

- Jeg har hørt det navnet lenge og så tidlig at han har spisskompetanse som kreves i dagens langrenn. Han har utviklet seg og tatt vare på de han har fra juniornivå til seniornivå. Pilen peker rett vei for ham og Johannes er en som etter hvert kan gå fort i både sprint og lengre løp, sier Northug.

