Northug om Jönsson: - Han er som alltid best når det ikke gjelder

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Petter Northug klarte ikke å henge seg på de beste under femmila i Holmenkollen lørdag og ble til slutt nummer 30.

Trønderen har ikke hatt sin beste sesong i vinter og gikk kun to distanser under VM i Lahti, uten å nå opp i verken sprint eller på femmila der.

Martin Johnsrud Sundby vant lørdagens femmil på norsk jord og til Nettavisen og øvrig presse sa Northug at det ble umulig å henge seg på.

- Jeg hadde en litt halvseig kropp fra start til mål. Jeg ligger og kriger mot meg selv og måtte finne min eget fart de siste to milene, sier han.

- Så ham ikke i VM



En periode gikk Northug sammen med svenske Emil Jönsson, men trønderen klarte heller ikke å henge seg på den svenske løperen.

Jönsson ble nummer 19, elleve plasser bedre enn Northug. Nordmannen gikk til slutt i mål over tre minutter etter svensken.

Etter målgang kom Jönsson med et lite stikk mot sin norske rival.

- Han er vel fortsatt ute i sporet. Jeg har ikke sett ham gå i mål ennå, sa svensken om Northug rett etter målgang i Kollen, ifølge Expressen.

På spørsmål om svenskens utspill, ga Northug klar beskjed tilbake.

- Han er som alltid best når det ikke gjelder. Jeg så han ikke i VM.

- Krav om å gå



31-åringen forteller videre at han hadde et ønske om å henge med så lenge som mulig i lørdagens renn, men at det ble for tungt etter hvert.

- Jeg prøver å være med i krigen fram til tre mil, så er det kroppen som gjør at jeg ikke klarer å være med å holde farten de siste to milene. Det blir litt svart, forteller Northug i pressesonen etter løpet.

KOM MED STIKK: Svenske Emil Jönsson.

- Det kjentes litt tungt ut etter Drammen, og jeg synes det kom litt tidlig etter femmila i VM, i hvert fall med det grunnlaget jeg har, og da blir det vanskelig å hente seg inn. Selv om jeg gjør mitt ytterste, sier Northug.

Han er klar på at det likevel aldri var aktuelt å droppe Kollen-femmila.

- Det hadde sikkert vært mer gunstig å ikke gått, men vi har et krav om å gå her når det er femmil i Kollen. Det er artigere å gå her enn i Canada, det her er en folkefest som du ikke vil gå glipp av, sier Northug.

- Jeg håpet å være med i gruppen bak. Vi hadde snakket om at det skulle bli Martin-show, og det kom allerede på andrerunden. Han tok med seg noen få, og til slutt var det bare Iivo (Niskanen) som klarte å henge med. Det ble for tungt å henge på og jeg havnet i bakleksa, sier Northug.

Canada og OL



Nå sikter Northug seg inn på touren i Canada, og ser lyst på neste sesong. Da er OL i sørkoreanske Pyeongchang den store gulroten.

- I Canada handler det om å skaffe seg et bra grunnlag før jaktstarten, da er alt mulig. Det løypenettet der passer meg bra, sier han.

31-åringen er glad det er et nytt mesterskap å se fram mot neste år.

- Ja, det hadde vært tungt å gå inn i et mesterskapsfritt år nå, men OL er selvsagt noe som henger høyt. Da er det bare å gå i seg selv og legge en plan for neste sesong. OL kommer tidligere enn VM, så jeg må være med på leken fra start, sier Northug.

Søndag er det duket for kvinnenes 30-kilometer i Holmenkollen.

