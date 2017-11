Northug spøker om NIF-ledelsens barregninger

Denne uken ble det avslørt at ledere i Norges Idrettsforbund har drukket alkohol for titusenvis av kroner på fellesskapets regning. Nå har Petter Northug (31) kommet med sin reaksjon.

Den norske langrennsstjernen la torsdag ettermiddag ut et bilde av Idrettspresident Tom Tvedt og tidligere generalsekretær i Idrettsforbundet, Inge Andersen, på sin egen Instagram-profil.

Sammen med bildet, har Northug lagt med kommentaren «Ut i kveld?», samt en rekke emneknagger hvor han kommer med det som kan oppfattes som humoristiske stikk mot NIF.

Dette skjer altså etter at NIF denne uken åpnet for innsyn i en stor mengde dokumenter som viser at blant annet idrettsforbundet skal ha betalt for store mengder drikke, både i bestillinger fra Vinmonopolet, men også middager på eksklusive restauranter.

Både nevnte Andersen og Tvedt er blant idrettstoppene som har drukket alkohol på fellesskapets regning.

Her ser du Northugs Instagram-innlegg torsdag:

Tvedt: - Ikke bra for omdømmet



Torsdag stilte Tvedt til pressemøte på telefon hvor han erkjente at Idrettstyret burde ha vært mer restriktive med alkohol i perioden 2012 til 2016.

- Jeg kan helt klart si at det er enkelte eksempler som ikke skal skje igjen. Jeg kan si at etter de endringer som er gjort, så ville ikke dette ha skjedd i dag. Vi har også dokumentert at vi generelt i perioden 2012 til 2016 skulle ha vært mer restriktive overfor alkohol, sier Tvedt til NTB.

Tvedt erkjente i pressemøtet at de mange alkoholregningene ikke ser bra ut for norsk idrett.

- Det er klart at dette ikke er bra for omdømmet til norsk idrett. Men vi har gjort mye gjennom å endre praksis og innføre nye retningslinjer, sa idrettspresidenten.

Med nye retningslinjer mener han blant annet at Idrettsforbundet vil begrense mat- og drikkeregninger oppad til statens satser, og at regninger for alkohol ikke lenger refunderes med mindre det foreligger en særskilt årsak.

- Vi har lært, og vi har endret, bedyret Tvedt.

Andersen: Innenfor retningslinjene

Inge Andersen vil ikke kommentere detaljer rundet pengebruken, men han har via NIFs kommunikasjonssjef, Niels Røine, kommet med en generell uttalelse til mediene:

- NIF er en stor organisasjon med mange oppgaver og aktiviteter både i Idretts-Norge og som en del av den internasjonale idrettsfamilien. Av dette følger det naturligvis både forventninger og forpliktelser om tilstedeværelse ved ulike møter og arrangementer både nasjonalt og internasjonalt.

- De utgiftene som jeg har hatt i min jobb for idrettsforbundet til reiser, opphold og representasjon er innenfor de retningslinjer og fullmakter som idrettsstyret har vedtatt for generalsekretæren i NIF, sa Andersen tidligere denne uken.

Han avslutter med å si at han ikke ønsker å uttale seg mer om saken.

Mest sett siste uken