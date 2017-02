Northugs trener: - Det var som jeg fryktet

ANNONSE

LYGNA (Nettavisen): Den norske skistjernen viste at han fortsatt har et stykke igjen til å finne VM-formen.

Northug har tidligere hatt til vane å gå de fleste distansene i mesterskap, men innser nå at han flere av VM-løpene i Lahti kan gå uten ham på startstreken.

Deriblant stafetten - en øvelse han har hjulpet Norge å ta fem VM-gull på tidligere.

Northug mener Finn Hågen Krogh bør få gå ankeretappen for Norge i Lahti.

- Jeg tok ut laget og der er ikke jeg. Tredjeetappen er ganske klar med Martin (Johnsrud Sundby). Fjerdeetappen er like klar med Finn (Hågen Krogh). Jeg tar ut Finn fordi han har erfaring fra to stafetter i verdenscupen hvor han har gått mot Ustjugov som er Russlands ankermann og som han har et overtak på, sier Northug.

- Jeg føler at han må få lov til å gå. Det blir helt feil at noen andre tar den fra ham, forklarer Northug.

Han ser på seg selv som en reserve på stafetten inntil videre.

DEN STØRSTE STJERNEN: Petter Northug er kanskje ikke i form, men det var liten tvil om hvem som var den største stjernen blant barna på Lygna lørdag.

- Ønsker å gå lagsprinten



Northug er kvalifisert til å gå sprinten og 50-kilometeren i VM som regjerende mester, men håper også å få gå lagsprinten.

Da er han trolig avhengig av å imponere landslagsledelsen på sprinten i VM.

- Det må han nok belage seg på. Han er ikke så langt unna sprintformen. Han mangler litt, men den tror jeg han kommer til å finne. Så da får vi se. Da blir det antall øvelser ut ifra det, sier trener Stig Rune Kveen til Nettavisen.

Kveen: - Som fryktet



Kveen var fornøyd med det han så av Northug på fredagens sprint, men var ikke like begeistret over lørdagens 3-mil.

- Det var ikke bra. Det var litt som jeg fryktet. Han er ikke i form. Han gikk sprint i går hvor han var brukbar og pilen pekte rett vei. Jeg hadde håpet at han skulle være høyere oppe i dag, forklarer Kveen.

TRENER: Stig Rune Kveen trener Petter Northug.

Martin Johnsrud Sundby vant lørdagens renn foran Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth. Northug måtte nøye seg med 23. plass.

Selv synes han det var en brukbar gjennomkjøring.

- Jeg var seig. Jeg hadde vondt i kroppen i morges og i dag, men det var som forventet, sier trønderen.

- Det var greit. Det var et tøft løp. Jeg klarte å holde ganske jevn fart egentlig fra andrerunden på klassisk og frem til mål. Jeg er fornøyd med gjennomføringen, forteller Northug.

Lørdagen presenterer landslagsledelsen Norges VM-tropp i langrenn.